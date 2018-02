Nicolae Dica: "Nu a mers nimic din ce am pregatit, din ceea ce am vrut sa facem”

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, s-a declarat dezamagit dupa infrangerea categorica din Europa League.

"Nu a mers nimic din ce am pregatit, din ceea ce am vrut sa facem. Am vrut sa facem acelasi pe care l-am facut in tur, sa facem un presing avansat, sa incercam sa recuperam multe mingi. Nu am reusit acest lucru, de multe ori cei de la Lazio in presingul nostru avansat, ne-au surprins si am avut probleme pentru ca au jucatori de viteza in fata.

Si in meciul de campionat cu Dinamo am gresit mingi in zona centrala si la fel si in aceasta seara si ne-a costat. Nu vorbesc doar de linia de fund ci de intreaga echipa pentru ca am facut un meci foarte prost si in defensiva si in ofensiva. Nu trebuie sa dam vina doar pe aparare.

Sunt dezamagit pentru ca am facut un meci bun in tur, aveam sperante ca le vom pune probleme celor de la Lazio. Stiam ca vom avea o partida mult mai grea ca la Bucuresti, am incercat sa fim o echipa ofensiva. Imi pare rau, sunt dezamagit de acest lucru, sper ca anul viitor Steaua sa reuseasca sa depaseasca aceasta performanta. Se pare ca este o diferenta intre noi si echipele din Vest pentru ca nu reusim sa facem 2 meciuri la fel de bune, si cu Sporting am facut o partida buna in partida tur, in retur nu am mai avut aceeasi prestatie. La meciul tur cu Lazio pot sa spun ca i-am surprins, la meciul retur nu am reusit sa facem acest lucru. Cred ca asta e diferenta intre noi si echipele din Vest.

Cred ca este in greu (ca un jucator de la Steaua sa aiba loc la Lazio) pentru ca am vazut foarte multa calitate, este diferenta mare intre ei si noi. Ramane campionatul si Cupa Romaniei pentru noi. Obiectivul principal este campionatul. Ramanem cu ceva pozitiv ca am reusit sa trecem de grupe" a spus Nicolae Dica la Pro X.