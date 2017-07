Surprize în preliminariile Europa League. Galatasaray, eliminată din competiţie

Atacantul român Sergiu Buş a marcat golul echipei Levski Sofia, învinsă de Hajduk Split cu scorul de 2-1 în capitala Bulgariei, joi seara, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al Europa League la fotbal.



Buş, intrat în minutul 57 pe teren, a înscris în minutul 69, dar Hajduk a întors scorul în ultimele zece minute ale partidei, prin Ohandza (80) şi Erceg (86). Neluţ Roşu a fost titular la Levski, fiind înlocuit în minutul 83. Hajduk, care câştigase şi în prima manşă, cu 1-0, s-a calificat mai departe.



Surpriza acestei faze a fost produsă de suedezii de la Ostersunds FK, care au eliminat-o pe titrata Galatasaray Istanbul, după 2-0 pe teren propriu şi 1-1 în Turcia.



Dinamo Brest (Belarus), cu fundaşul român Adrian Avrămia integralist, a cedat cu 0-3 acasă în faţa formaţiei SCR Altach (Austria) şi a părăsit competiţia (1-1 în primul meci).



Adrian Scarlatache a jucat tot meciul pentru Inter Baku, dar azerii au fost învinşi cu 4-1 de Fola Esch, după ce în tur Inter se impusese cu doar 1-0.



Fundaşul Bogdan Mitrea a fost integralist pentru AEL Limassol, care s-a calificat în turul următor, după 1-0 şi 2-1 cu Progres Niedercorn (Luxemburg).



Mihai Răduţ a jucat în repriza secundă pentru Lech Poznan, care a dispus cu 2-0 de FK Haugesund (Norvegia), după 2-3 în deplasare.



Meciul dintre Jagiellonia Bialystok (Polonia) şi FK Gabala (Azerbaidjan), câştigat cu 2-0 de oaspeţi, a fost arbitrat de o brigadă din România, cu Sebastian Colţescu la centru, azerii reuşind să se califice mai departe, după 1-1 în primul joc.



Rezultate: tur retur

KR Reykjavik (Islanda) - (+) Maccabi Tel Aviv (Israel) 1-3 0-2

Videoton Szekesfehervar (Ungaria) - Kalju Nomme (Estonia) 3-0 1-1

ND Gorica (Slovenia) - (+) Panionios Atena (Grecia) 0-2 2-3

Siroki Brijeg (Bosnia-Herţegovina) - (+) Aberdeen (Scoţia) 1-1 0-2

(+) Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - FC Irtîş Pavlodar (Kazahstan) 1-1 2-0

Jagiellonia Bialystok (Polonia) - (+) FK Gabala (Azerbaidjan) 1-1 0-2

Mladost Podgorica (Muntenegru) - (+) Sturm Graz (Austria) 1-0 0-3

(+) AEL Limassol (Cipru) - Progres Niedercorn (Luxemburg) 1-0 2-1

(+) Lech Poznan (Polonia) - FK Haugesund (Norvegia) 2-3 2-0

(+) NK Domzale (Slovenia) - Valur Reykjavik (Islanda) 2-1 3-2

(+) Skenderbeu (Albania) - FC Kairat Almatî (Kazahstan) 1-1 2-0

Lucerna (Elveţia) - (+) Osijek (Croaţia) 0-2 2-1

(+) Botev Plovdiv (Bulgaria) - Beitar Ierusalim (Israel) 1-1 4-0

(+) CS Fola Esch (Luxemburg) - Inter Baku (Azerbaidjan) 0-1 4-1

(+) Utrecht (Olanda) - Valletta FC (Malta) 0-0 3-1

Galatasaray Istanbul (Turcia) - (+) Ostersunds FK (Suedia) 0-2 1-1

(+) AEK Larnaca (Cipru) - Cork City (Irlanda) 1-0 1-0

(+) AIK Stockholm (Suedia) - Zeljeznicar Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) 0-0 2-0

(+) Bnei Yehuda (Israel) - AS Trencin (Slovacia) 1-1 2-0

(+) Midtjylland (Danemarca) - Ferencvaros Budapesta (Ungaria) 4-2 3-1

FC Zaria Bălţi (R. Moldova) - (+) Apollon Limassol (Cipru) 0-3 1-2

Levski Sofia (Bulgaria) - (+) Hajduk Split (Croaţia) 0-1 1-2

Odd Grenland (Norvegia) - FC Vaduz (Liechtenstein) 1-0 1-0

Brann Bergen (Norvegia) - (+) Ruzomberok (Slovacia) 1-0 0-2

Zira FK (Azerbaidjan) - (+) Astra Giurgiu (România) 1-3 0-0

Dinamo Brest (Belarus) - (+) SCR Altach (Austria) 1-1 0-3

(+) Mlada Boleslav (Cehia) - Shamrock Rovers Dublin (Irlanda) 3-2 2-0

HJK Helsinki (Finlanda) - (+) KF Shkendija (Macedonia) 1-3 1-1

(+) Suduva Marijampole (Lituania) - FK Liepaja (Letonia) 2-0 0-1

(+) Trakai (Lituania) - IFK Norrkoeping (Suedia) 1-2 2-1, după prelungiri; 5-3, la loviturile dedepartajare

VPS Vaasa (Finlanda) - (+) Broendby IF (Danemarca) 0-2 2-1

(+) Dinamo Minsk (Belarus) - FK Rabotnicki Skopje (Macedonia) 1-1 3-0

(+) Lyngby BK (Danemarca) - Slovan Bratislava (Slovacia) 1-0 2-1



Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în turul al treilea preliminar.

