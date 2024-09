În Dolj se pregătește al treilea masterplan de apă: 1.000 de metri cubi, cât prețul unei sticle de jumătate

Reforma managementului administrativ figurează pe agenda Guvernului, iar cel mai probabil anul viitor va avea loc o discuție pe acest subiect. De asemenea, anul viitor sau cel mai târziu în 2026 se va face o analiză privind evoluția proiectelor de apă-canal și este posibil să se ia bani de la cei care nu și-au făcut treaba, a spus ministrul Adrian Câciu. La modul în care se lucrează acum, el a precizat că județul Dolj este campion la atragerea fondurilor europene, la fel ca și municipiul Craiova.

Apă de izvor, la robinetele craiovenilor

În orașul reședință al județului Dolj a fost finalizat unul dintre cele mai mari proiecte de apă, în urma căruia craiovenii vor consuma apă de izvor direct de la robinet. „Este foarte importantă apa potabilă pentru că apa înseamnă viață. Este foarte important să le oferim utilizatorilor noștri apă de cea mai bună calitate, cum am făcut noi la Craiova, unde de la 123 km, din localitatea Tismana, satul Izvarna, am adus apă de izvor, apă de munte, care nu necesită tratare cu substanțe chimice, așa cum necesită alte ape care conțin nitrați, amoniu, azotați sau mai știu eu ce alte substanțe chimice și este nevoie de alte substanțe chimice pentru tratarea ei și aducerea la potabilitate”, a declarat Alin Șuiu, director general al Companiei de Apă Oltenia. „Din ianuarie n-o să mai folosim apa din Jiu, de la barajul de la Ișalnița-Jiu. De multe ori, chiar și în anul acesta, când a fost secetă, aproape că puteai să treci dintr-o parte într-alta cu piciorul. Nu mai era debit suficient încât să iei apa, s-o tratezi cu substanțe chimice și s-o aduci la potabilitate. Or, această investiție de la 123 km, prin cădere liberă, va asigura necesarul de apă pentru cetățenii din Craiova și din zona metropolitană a orașului Craiova”, a mai spus Alin Șuiu. În ceea ce privește prețul apei livrate la Craiova de către compania de apă, acesta este de 7,59 de lei/1.000 de metri cubi, echivalentul unei sticle de jumătate de litru care poate fi cumpărată din magazin.

„Peste 20% din cetățenii României nu dispun de apă verificată. De multe ori acești oameni beau apă cu nitrați. Sursa de apă de suprafață este foarte vulnerabilă, atât din punct de vedere al calității, cât și al disponibilității.” Elena Țuchiu, Administrația Națională „Apele Române”

Urmează al treilea master plan

Realizarea acestui proiect este doar un pas în planurile administrației locale, pentru că la nivelul județului Dolj se pregătește un nou masterplan de apă, al treilea, pentru care se vor solicita fonduri europene. Potrivit președintelui Consiliului Județean Dolj, Dorin Cosmin Vasile, astăzi 89% la sută din populația județului are acces la apă potabilă livrată în sistem centralizat, dar pentru restul de 11% din populație, care se regăsește în localități mici, cu o populație de sub 2.000 de locuitori, trebuie găsite surse de finanțare.

Mircea Fechet, ministrul Mediului: „Din păcate, în multe situații risipim multă apă”

„Există foarte multe strategii. Am adoptat recent, în luna august, Strategia Națională pentru Adaptare la Schimbări Climatice. Apa este primul capitol între cele 13 tratate. Discutăm despre cantitatea de apă pe care o avem, calitatea acesteia și modul în care ne adaptăm la ce ne așteaptă de azi înainte. Din păcate, în multe situații risipim multă apă - de la lucrări de apă potabilă unde pierderile ating cote inimaginabile și până la faptul că apa pluvială ajunge în rețeaua de canalizare. Sunt câteva țări care se pricep foarte bine la capitolul apă, Israelul recuperează 97% din apa pe care o folosesc cetățenii. Putem spune că sunt țări care nu irosesc nicio picătură de apă. În viitor, cred că va exista o competiție foarte mare pe resursa de apă. Discuții legate de prioritate, trebuie să ne gândim la populație și asigurarea apei potabile. În același timp există presiuni din agricultură, industrie, securitatea energetică ne interesează și ea. Eu cred că în toată această bătălie prioritatea trebuie să fie legată de cetățean”.

