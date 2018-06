CM-2018: O eleva cu sindromul Down va da startul competitiei!

In varsta de 12 ani, Angelina Makarova, eleva la o scoala din Moscova si care sufera de sindromul Down, va da startul in meciul de deschidere a Campionatului mondial de fotbal din Rusia. Pe stadioul "Lujniki" se vor confrunta echipele Rusiei si Arabiei Saudite.

"Inaintea primei reprize a meciului, Makarova va intra pe teren in calitate de arbitru insotitor alaturi de capitanii celor doua nationale. Impreuna cu arbitrul principal, ea va stabili portile echipelor din prima confruntare a Campionatului mondial. Cu alte cuvinte, o eleva din Moscova cu dizabilitati va deschide, practic, importantul eveniment sportiv", au declarat oficialii rusi.

Potrivit presei moscovite, Angelina este eleva in clasa a 5-a a unei scoli generale si face foarte mult sport. Printre altele, tanara practica inotul, detinand mai multe titluri.