CM-2018: Un "adversar" greu de invins: tantarii!

In ajunul deschiderii Campionatului mondial de fotbal, in orasul Ekaterinburg, una dintre gazdele competitiei din Rusia, a fost declarat razboi tantarilor. Lacul Verh-Isetsk, din centrul localitatii a fost stropit cu o substanta speciala care, potrivit specialistilor locali, va stopa pentru cel putin zece zile procesul de inmultire a enervantelor insecte.

"Substanta folosita cuprinde spori de bacterii care, odata ajunsi in larve, le omoara. In aceasta perioada de vara, in Ural este racoroare, tantarii nu agreaza astfel de temperaturi, astfel ca larve sunt putine. Dar cele care sunt in ape, mor cu siguranta", a explicat biologul Irina Medvedeva.

Autoritatile locale s-au grabit, totodata, sa afirma ca starpirea tantarilor nu are nici o legatura cu Mondialul. Pur si simplu s-a dorit testarea noii substante, pentru a vedea cum e viata fara insectele-vampiri. Cat a costat totul nu se spune.