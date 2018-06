CM-2018: Un german a plecat spre Rusia cu tractorul!

Hubert Wirth, un sustinator infocat al echipei de fotbal a Germaniei, va veni la Campionatul mondial din Rusia cu tractorul, informeaza presa rusa.

Wirth locuieste in Forchheim si a pornit la drum in data de 15 mai. Urcat la volanul unui tractor Lanz Bulldog, an de fabricatie 1936, el va traversa Polonia si Belarus, pentru a ajunge la Moscova, unde in 14 iunie va avea loc festivitatea de deschidere a prestigioasei competitii de fotbal.

De tractor, microbistul german a atasat o casuta pe roti, care are forma unui butoi cu bere si pe care scrie "Hallo Moskau!".

Hubert nu calatoreste singur, ci impreuna cu Hex, cainele sau. Neamtul se deplaseaza cu o viteza de 15-20 de kilometri pe ora, astfel ca intr-o zi poate parcurge in jur de 100 de kilometri. La intoarcere, el a ales alt traseu, prin Finlanda.