Cupa Mondiala 2018: Secretul victoriei Arabiei Saudite in fata Egiptului

Selecţionerul echipei Arabiei Saudite, argentinianul Juan Antonio Pizzi, a declarat că victoria obţinută în faţa Egiptului, luni, la Cupa Mondială de fotbal din Rusia, a fost obţinută graţie unui ritm crescut în repriza secundă.

''Ne-am gândit că dacă reuşim să creştem ritmul vom avea mai multe oportunităţi şi asta le-am spus jucătorilor mei la pauză. Le-am spus că trebuie să fie mai puternici în atac... de asemenea am jucat foarte bine pe flancuri şi cred că am meritat victoria'', a spus Pizzi.

Arabia Saudită a fost mult mai periculoasă după pauză şi a reuşit să obţină prima sa victorie la Cupa Mondială după 1994. După ce a pierdut primul meci cu 0-5 în faţa Rusiei şi a cedat apoi la limită în faţa Uruguayului (0-1), ''Şoimii verzi'' au terminat pe locul al treilea în Grupa A, după Uruguay şi Rusia, dar înaintea Egiptului.

''Cred că Egiptul a avut doar două ocazii. Consider că i-am ţinut la respect. A fost foarte cald, dar ambele echipe au dorit victoria, din acest motiv în unele momente am jucat pe margini şi au fost multe spaţii pe teren. În general, am avut controlul jocului'', a mai adăugat tehnicianul sud-american.

Pizzi a mai spus că echipa sa a profitat şi de problemele medicale ale lui Mohamed Salah, vedeta Egiptului, care nu s-a refăcut după accidentarea suferită la sfârşitul lunii mai, în finala Ligii Campionilor. ''Cred că accidentarea sa a fost dificilă şi din punct de vedere psihologic pentru echipa sa'', a explicat Pizzi, care a refuzat să comenteze dacă va rămâne sau nu la cârma naţionalei saudite, precizând că decizia nu îi aparţine.

Echipa Arabiei Saudite a învins-o pe cea a Egiptului cu scorul de 2-1 (1-1) în meciul disputat luni, la Volgograd, în Grupa A a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, între două naţionale care nu aveau nicio şansă de calificare în optimi de finală.

