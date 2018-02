Ce spune Simona Halep despre participarea la Fed Cup

Simona Halep a explicat pe pagina personală de Facebook de ce nu poate participa la Fed Cup. Tenismena consideră că este nevoie de „4 jucatoare sanatoase gata pentru meciuri” și că ea nu s-a refăcut după accidentarea de la Australian Open.

"Buna dimineata tuturor! Dupa ce am petrecut aceasta saptamana odihnindu-ma si incercand sa ma refac dupa accidentarea de la Australian Open, din pacate refacerea nu este completa ca eu sa pot juca in acest weekend la Cupa Federatiei. Echipa e pe primul loc si e mult mai important ca in echipa sa fie 4 jucatoare sanatoase gata pentru meciuri, asa ca l-am informat pe capitanul echipei, pe Florin Segarceanu, sa ma inlocuiasca cu cineva apt 100% pentru joc.

Imi pare rau pentru ca nu pot sa joc pentru Romania desi e foarte important pentru mine dar voi fi in tribune la Cluj pentru a le incuraja pe fete si a fi alaturi de echipa la acest meci important", a scris Simona Halep pe pagina personală de facebook.