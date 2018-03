România, gazdă pentru a doua oară consecutiv a mondialelor la Fitness

Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness, l-a convins pe Rafael Santonja, șeful forumului suprem al acestei discipline sportive, să organizeze pentru a doua oară consecutiv, în România, Cupa Mondială de Fitness.

Competiția sportivă va avea loc în perioada 23-25 noiembrie, la Cluj Napoca. Cu o capacitate între 7000 și 9700 de spectatori, Sala Polivalentă din Cluj va deveni arena unui adevărat festival al fitness-ului, unde vor fi prezenți sportivi din peste 50 de țări.

”La începutul lunii martie, m-am aflat la Madrid, unde am avut o serie de întâlniri cu Rafael Santonja, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness. Pentru că a fost mulțumit de cum au fost organizate Campionatele Mondiale de la Bistrița de anul trecut, domnul Santonja a ascultat cu interes proiectul prin care i-am propus să organizăm această competiție de nivel mondial, din nou în România, de această dată la Cluj. Este o realizare foarte mare pentru sportul românesc și sunt convins că în acest an, țara noastră va avea un lot și mai numeros de sportivi. Dacă anul trecut am avut 47 de români, în acest an vor fi pe puțin 70-80 sportivi ai noștri. Iar la nivel mondial, vor fi peste 1000 de sportivi străini, în condițiile în care în 2017 au fost doar 600 plus 200 de antrenori. Acum suntem în discuții cu potențialii sponsori și ne bucurăm de sprijinul consiliului local din Cluj”, a arătat Gabriel Toncean. Oficialul fitness-ului românesc a mai bifat o reușită, aceea prin care a devenit consilierul pe sport al lui Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal.