Simona Halep: Acest trofeu este şi al României

Foto: Cristian Preda





Simona Halep s-a întors ieri în ţară şi a prezentat fanilor care au aşteptat-o la aeroport o replică a trofeului pe care l-a câştigat la Roland Garros, primul său titlu de Grand Slam. “Mă bucur că sunteți aici alături de mine pentru a ne bucura de trofeu. Nu e el prea mare, dar e foarte important. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus câte o cărămidă la această performanță, familiei mele, dar și tuturor fanilor. Acest trofeu este și al meu, și al României. Aici am crescut, aici m-am antrenat și aici am ajuns campioană la Roland Garros”, a declarat cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României. “Acum mă simt împlinită profesional din toate punctele de vedere. Cariera mea nu se oprește aici. Voi merge înainte și voi îndrăzni să visez la mai multe titluri de Grand Slam. Singurul lucru pe care aș putea să-l spun e că trebuie să crezi în tine și niciodată să nu cedezi. Am avut trei finale pe care le-am pierdut, însă n-am cedat și am crezut cu disperare că se poate într-o zi. Sfatul meu și gândul meu pentru toți oamenii este să nu cedeze niciodată. Momentul în care s-a cântat imnul a fost foarte emoționant. După ce am terminat organizatorii mi-au spus că nu s-a întâmplat vreodată ca la Roland Garros imnul să fie cântat de o arenă întreagă. Le mulțumesc tuturor pentru căldura pe care mi-au oferit-o”, a mai spus Simona. Numărul 1 WTA a prezentat apoi trofeul de la Roland Garros într-o ceremonie care a avut loc pe Arena Naţională.