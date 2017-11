Tenis: Simona Halep va participa la un turneu demonstrativ în Thailanda

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, va participa la turneul demonstrativ Intercontinental World Tennis Thailand Championship, care va avea loc în zilele de 23 şi 24 decembrie, la True Arena Hua Hin din Thailanda.



Alături de Halep, la această competiţie vor mai fi prezente Karolina Pliskova (Cehia/locul 4 WTA), Jelena Ostapenko (Letonia/locul 7), câştigătoarea ediţiei din acest an a turneului de la Roland Garros, precum şi britanica Johanna Konta, a noua jucătoare a lumii.



"Va fi pentru prima oară când cele patru jucătoare vor participa la turneul de la Hua Hin. Toate vor rămâne la Hua Hin timp de cinci zile după turneul respectiv, pentru a se pregăti în vederea Openului Australiei, a declarat Suwat Liptapanlop, unul dintre responsabilii evenimentului, citat de cotidianul thailandez The Nation.



Turneul are programate semifinalele pe 23 decembrie, iar pe 24 decembrie se vor juca finala şi finala mică.

