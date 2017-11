Urcare spectaculoasă pentru o româncă în clasamenul WTA. Simona Halep, lider pentru a șaptea săptămână

Românca Mihaela Buzărnescu a reuşit un salt de opt locuri şi se află pe poziţia a 60-a în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, după titlul cucerit la Toyota (Japonia).



Buzărnescu (29 ani) a avut în 2017 cel mai bun an al carierei, începând pe locul 351 în clasamentul WTA şi încheind pe 60, cea mai bună clasare a sa. Românca şi-a trecut în palmares în 2017 titluri ITF la Hodmezovasarhely (Ungaria, 60.000 dolari), Izmir (Turcia, 60.000 dolari), Getxo (Spania, 25.000 dolari), Versmold (Germania, 60.000 dolari), Biarritz (80.000 dolari), Poitiers (Franţa, 100.000 dolari) şi Toyota (60.000 dolari), alte premiere fiind prezenţa la un turneu de Mare Şlem, US Open, prima semifinală WTA, la Linz (Austria).



Mihaela Buzărnescu este urmată în clasamentul WTA de rusoaica Maria Şarapova (locul 61).



Monica Niculescu a urcat şi ea un loc şi se află pe 77. Celelalte românce din top 100 îşi păstrează poziţiile: Simona Halep este lider pentru a şaptea săptămână la rând, Sorana Cîrstea se menţine pe 37, iar Irina Begu pe 43.



Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Simona Halep 6.175 puncte

2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135

3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.015

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.730

5 (5). Venus Williams (SUA) 5.597

6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.500

7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.010

8 (8). Caroline Garcia (Franţa) 4.385

9 (9). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.610

10 (10). CoCo Vandeweghe (SUA) 3.258

...............................................................

37 (37). Sorana Cîrstea 1.455

43 (43). Irina Begu 1.194

60 (68). Mihaela Buzărnescu 1.019

77 (78). Monica Niculescu 784

111 (111). Ana Bogdan 582

157 (158). Alexandra Cadanţu 366

188 (193). Alexandra Dulgheru 301

212 (214). Irina Bara 262

226 (258). Jaqueline Cristian 251

232 (180). Patricia Maria Ţig 238

243 (244). Elena-Gabriela Ruse 225 etc.

