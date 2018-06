Argeșencele din Nanjing. La facultate în China

După ce au luat Bacalaureatul, zeci de elevi din Argeș au plecat să-și continue studiile la 8.000 de kilometri distanță de casă. Partea inedită este că nu au pleca spre vest, ci spre est. Toți au trecut mai întâi pe la cursurile de limbă chineză organizate de trei ani la Pitești. Apoi, celor mai buni, China le-a oferit posibilitatea de a studia gratuit, prin burse oferite de ambasadorul în România, Xu Feihong.

Eliza are 19 ani și studiază economie și matematică la Nanjing. A început să învețe chineza din curiozitate pe când era elevă în clasa a unsprezecea a unui liceu din Pitești, la cursurile gratuite organizate de o asociație. Povestește amuzată că au fascinat-o profesoarele venite din China și că a reușit să lege o propoziție după patru zile, așa că a continuat până când a devenit una dintre bursiere. Și-a lăsat părinții acasă, în Mioveni, și a plecat să învețe într-o țară cu o cultură total diferită. Studiază alături de tineri veniți din Rusia, India, Africa de Sud sau Libia, toți cu burse guvernamentale, iar abia de anul viitor va participa la cursuri împreună cu studenți chinezi. Tânăra locuiește într-un campus universitar, merge la cursuri pe jos pentru că face doar cinci minute și spune că are colegi prietenoși și gata să o ajute dacă are vreo nelămurire. „Părinții mei au fost, la început, sceptici, dar m-au lăsat pe mine să decid dacă mă simt în stare sau nu. Au spus că știu că doar eu pot lua decizia cea mai bună pentru mine, iar eu am venit și le mulțumesc pentru asta”, spune Eliza.

O altă colegă a Elizei, Andreea, a plecat și ea din Mioveni și învață în China Relații Politice Internaționale. Deocamdată este în anul pregătitor și ne povestește că are patru ore într-o zi, printre care și cultură și tradiție chineză, iar profesorii o îndeamnă să folosească pe stradă ceea ce învață la școală. Pentru ca studenții lor să înțeleagă mai bine ceea ce li se predă acest curs, chinezii îi duc în excursii și au făcut un manual în două limbi, chineză și engleză.

Două tinere din Argeș ne-au povestit despre ce înseamnă experiența unui elev român în China

Profesori haioși

Studentele românce se descurcă mai greu cu hainele în China: de exemplu sunt prea înalte pentru pantalonii creați pentru chinezoaice. Vacanța lor de iarnă este în februarie, atunci când este sărbătorit Anul Nou Chinezesc, iar cea de vară coincide cu a noastră. Fetele mai spun că profesorii chinezi sunt mult mai deschiși și mai haioși decât cei de acasă.

Burse de la Beijing, sponsori sau universități

La nivelul țării noastre sunt mii de studenți care aplică pentru burse la universități din China, conform datelor Ministerului Educației, dar puțini sunt acceptați. La acest moment, doar câteva sute dintre cei care și-au încercat norocul au reușit să plece.

În 2017, Guvernul Chinez a oferit douăsprezece burse care includ atât plata studiilor cât și acomodarea, cazarea, transportul. Practic, lunar, studenții români primesc bani să se întrețină. Alte burse sunt oferite de sponsori privați sau chiar de instituțiile de învățământ. Românii care ajung acolo învață timp de 5 ani, primul an fiind unul de studiere a limbii și de acomodare.

„Noi facem cursuri de limba chineză din 2015 și avem 750 de elevi de liceu. După ce termină cursurile, ei dau examen pentru obținerea unui certificat de competențe lingvistice, precum Cambridge, ca să fac o comparație cu ceva cunoscut, și dacă îl obțin au posibilitatea să studieze în limba chineză fără a mai da examen la universități din țară”, ne-a spus Marius Lupu, președintele Asociație ChinaRo, cea care a organizat pentru prima dată cursuri de limba chineză în Argeș.

Pentru a se înscrie la cursuri, copiii trebuie să aibă cunoștiințe bune de limba engleză