Cadrele didactice intră în grevă de avertisment

Cadrele didactice din Iaşi vor declanşa, săptămâna viitoare, proteste, în cazul în care Guvernul nu va rezolva, până pe 12 februarie, problema salariaţilor din învăţământ cu fracţiuni de normă, a anunţat, marţi, preşedintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi (USLIP), Laviniu Lăcustă.



Acesta a declarat, pentru AGERPRES, că actualul mod de calcul al obligaţiilor fiscale pentru cei care nu lucrează cu normă întreagă este total dezavantajos.



"Toţi cei care sunt încadraţi cu o fracţiune de sub o normă au pierderi salariale, deoarece dările se plătesc la normă întreagă. Dacă eu am, să spunem, doar două ore ca femeie de serviciu, eu plătesc dările la normă întreagă, deşi am doar un sfert de normă. Evident că foarte mulţi au scăderi salariale sau chiar trebuie să aducă bani de acasă, dacă mă gândesc la femeia de serviciu", a afirmat Lăcustă.



Liderul USLIP anunţă că, în cazul în care Guvernul nu va găsi o soluţie până luni, membrii de sindicat vor intra, miercuri, între orele 12,00 şi 14,00, în grevă de avertisment, urmând ca ulterior să recurgă la alte acţiuni de protest. AGERPRES