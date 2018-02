MEN vrea să modifice admitere în liceu!

Admiterea la liceu ar putea fi din nou modificată. Mai precis, s-ar putea modifica modul de calcul al mediei claselor V-VIII, iar tezele ar putea deveni naţionale, cu subiect unic.

Noul ministru al Educaţiei, Valentin Popa, a anunţat, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii părinţilor, că doreşte ca media claselor V-VIII, care acum contează în proporţie de 20% la admiterea la liceu, să fie calculată doar din tezele de la materiile de bază: română şi matematică pentru clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a, plus istorie sau geografie în clasa a VIII-a.În plus, spune ministrul, aceste teze ar urma sa devină testări naţionale, se vor da în acelaşi timp şi vor avea subiect unic.

De cealaltă parte, asociaţiile de părinţi cer revenirea la examenul de admitere la liceu şi renunţarea la evaluarea naţională.

Deocamdată, scrie portalinvatamant.ro, modificarea admiterii la liceu este doar la stadiul de propunere, urmând să fie pusă în dezbatere publică în perioada următoare.

Cum se calculează acum media de admitere la liceu

Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţămaântului gimnazial, se calculeazaă ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere la liceu.



Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:



MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN



Unde:



MA = media de admitere;



ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;



EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.Observator.tv