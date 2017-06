Alianță periculoasă în Marea Britanie

Premierul Irlandei, Enda Kenny, s-a declarat ieri „preocupat” de perspectiva unui acord între partidul nord-irlandez DUP și conservatorii premierului britanic Theresa May, alianță ce ar reprezenta „o provocare” pentru procesul de pace din Irlanda de Nord, informează AFP.

Într-o conversație telefonică avută cu Theresa May, șeful guvernului irlandez „și-a exprimat preocuparea cu privire la faptul că nimic nu trebuie să pună în discuție Acordul din Vinerea Mare” și s-a referit „la provocarea pe care l-ar reprezenta un acord" între DUP și conservatorii britanici, a anunțat într-un comunicat un purtător de cuvânt al premierului irlandez. „Am discutat cu premierul May. Am exprimat preocuparea mea cu privire la faptul că nimic nu trebuie să pună în discuție Acordul din Vinerea Mare, precum și față de vocile naționaliste la Westminster", a notat apoi pe Twitter Enda Kenny, ce urmează să-i cedeze săptămâna viitoare locul de premier succesorului său, Leo Varadkar. Conservatorii Theresei May sunt în discuții cu partidul protestant ultraconservator DUP, după ce au pierdut majoritatea absolută în parlamentul britanic, în urma legislativelor de joi. Susținerea din partea a zece deputați ai Partidului Unionist Democrat este indispensabilă pentru a le oferi o mică majoritate conservatorilor, care nu dispun decât de 318 locuri în parlament.

Critici și tensiuni

Acest proiect de alianță suscită însă critici, din cauza conservatorismului social al partidului nord-irlandez, dar și pentru că pune problema neutralității guvernului britanic în chestiunea Irlandei de Nord, regiune expusă în continuare unor puternice tensiuni. Acordul din Vinerea Mare a pus capăt, în 1998, celor 30 de ani de violențe interconfesionale care au făcut peste 3.000 de morți între loialiștii protestanți și republicanii catolici.

