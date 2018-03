Arsenalul Kremlinului de otravuri care nu lasa urme

Otravurile devin arma preferata a Kremlinului, spune un deputat in parlamentul britanic, facand referire la un studiu stiintific privind metodele de razboi ale Rusiei, scrie The Times.

Bob Seely, membru in Comisia pentru relatii internatinale a Camerei Comunelor, a petrecut patru ani in fosta Uniune Sovietica. In varsta de 51 de ani, el vorbeste despre existenta unor date concrete care demonstreaza ca rusii elaboreaza noi substante toxice.

In plus, surse bine informate sustin ca FSB, serviciul de securitate al Rusiei, fostul KGB, a creat chiar un departament special care se ocupa de aceasta problema.

"Otravurile nu lasa urma, ceea ce inseamna ca sunt ideale pentru metode secrete de desfasurare a unui razboi. Dar ele pot fi folosite chiar si cu premeditare, ca un semnal sau avertisment", subliniaza Seely.

Potrivit spuselor sale, utilizarea celor mai cunoscute trei tipuri de otravuri poate fi legata de Moscova: opiacee cu actiune puternica, precum fentanilul despre care se crede ca a fost folosit in luarea cu asalt a teatrului Dubrovka, unde un grup de ceceni tineau ostatici sute de persoane; toxinele radioactive, de genul poloniului-210, cu care a fost otravit, la Londra, fostul agent KBGB, Aleksandr Litvinenko; si dioxinele la care a apelat Kremlinul in tentativa de asasinat a fostului presedinte al Ucrainei, Viktor Iuscenko.