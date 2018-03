"Ce mai urmeaza? Un virus? O arma biologica?"

Fostul magnat al petrolului, care a petrecut un deceniu in inchisori din Rusia, Mihail Hodorkovski, se intreaba, intr-un interviu acordat cotidianului francez "Le Monde", daca, dupa cazul Serghei Skripal, un ex-agent dublu, otravit in Marea Britanie, Moscova va pune in miscare "o arma biologica".

"Daca ma tem pentru viata mea? Am petrecut zece ani dupa gratii, unde mi se putea intampla orice. Spre deosebire de Skripal, nu am avut niciodata legaturi cu serviciile speciale, ceea ce inseamna ca nu intru in vreun program de eliminare a tradatorilor. Daca va fi infiintat alt program, poate viata mea se va complica", a spus fostul patron al companiei petroliere Iukos.

Intrebat daca o operatiune de genul otravirii lui Skripal, expus la o substanta neurotoxica, are nevoie de aprobare speciala din partea presedintelui Vladimir Putin, fostul oligarh a aratat ca, "daca in urma cu cativa an, nu se facea nimic fara unda verde venita de la Kremlin, acum nu mai este necesara binecuvantarea sefului statului. Sa nu uitam faptul ca puterea centrala se degradeaza, multe firme actionand pe cont propriu in conditiile de dezorganizare a autoritatii supreme. Un aspect care nu trebuie ignorat", a explicat Hodorkovski.

In opinia lui, pe plan local, in Rusia, cazul Skripal si reactia Occidentului (Londra a expulzat 23 de diplomati rusi si a suspendat orice contacte bilaterale, iar SUA analizeaza noi sanctiuni) nu vor avea urmari deosebite. "In schimb, emotiile lumii cilizate sunt pe deplin justificate. La ce trebuie sa se mai astepte? O arma biologica? Un virus? Strainatatea a avut nevoie de timp pentru a intelege ca in Rusia puterea se afla in mainile unui mic grup infractional. Strainatatea va avea insa nevoie de si mai mult timp pentru a gasi cea mai potrivita cale de actiune", crede fostul magnat al petrolului.

Potrivit afirmatiilor sale, "o parte din masurile de raspuns revin serviciilor speciale, dar liderii occidentali trebuie sa inteleaga ca nu ajung nicaieri doar cu metode politice. Se impun inclusiv unele politienesti. In plus, Occidentul trebuie sa explice societatii ruse de ce au fost decise sanctiuni. Trebuie sa i se spuna ca sufera din cauza actiunilor unui grup de infractori", a concluzionat interlocutorul cotidianului "Le Monde".