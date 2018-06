Cetățenii turci dinRomânia votează sâmbătă și duminică

Cetăţenii turci din România votează, sâmbătă şi duminică, la ambasada Turciei din Bucureşti şi la Consulatul din Constanţa, la alegerile prezidenţiale şi parlamentare, iar ambasadorul turc Osman Koray Ertaş a subliniat faptul că sunt primele alegeri după referendumul din 2017.



"Este o zi importantă pentru cetăţenii turci care trăiesc peste hotare, pentru că în urmă cu un an am avut un referendum şi majoritatea a optat pentru schimbarea formei de guvernământ a Turciei, aşa că acestea sunt primele alegeri după acea schimbare. În România, avem un pic sub 7.000 de alegători, la ultimele alegeri au votat circa 30% la Ambasada din Bucureşti şi la Consulatul din Constanţa", a declarat, sâmbătă, ambasadorul Turciei la Bucureşti, Osman Koray Ertaş.



El a precizat că, în urmă cu o săptămână, au votat cetăţenii turci aflaţi în Germania, în timp ce weekendul viitor vor avea loc alegerile în Turcia.



"Ei votează atât pentru alegerea preşedintelui, cât şi a membrilor Parlamentului. Vor avea loc două tururi şi aproape peste tot unde trăiesc cetăţeni turci noi am deschis secţii de votare şi cei circa trei milioane de turci care trăiesc peste graniţe pot vota", a mai spus diplomatul, care a precizat că toţi candidaţii din acest an au promis că vor ridica starea de urgenţă din Turcia, după alegeri.



Osman Koray Ertaş a precizat că la Ambasada din Bucureşti există trei secţii de votare, iar în Constanţa una, iar în fiecare secţie există reprezentanţi atât din partea puterii cât şi a opoziţiei, precum şi observatori independenţi.



Pe 18 aprilie, preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat alegeri anticipate legislative şi prezidenţiale pentru data de 24 iunie, cu un an şi jumătate înainte de scrutinul la termen.



Pe 24 iunie vor avea loc pentru prima dată împreună alegerile prezidenţiale şi cele parlamentare.



Potrivit calendarului, alegerile prezidenţiale şi legislative erau prevăzute să aibă loc simultan pe 3 noiembrie 2019. AGERPRES