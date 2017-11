Dragoste fără frontiere: Un american şi o mexicană s-au căsătorit la graniţa dintre SUA şi Mexic

''Pentru îndrăgostiţi, acest zid nu există. Dragostea nu are frontiere'', a declarat mireasa, Evelia Reyes, îmbrăcată într-o rochie lungă şi purtând voal alb.



Soţii şi-au spus jurămintele în prezenţa unui judecător mexican, la Door of Hope (Poarta Speranţei), o uşă în grilajul care separă cele două ţări, la Playas de Tijuana, şi care a fost deschisă timp de o oră de către poliţiştii de frontieră americani.



Ceremonia, organizată de ''Border Angels'', o organizaţie non-guvernamentală care apără drepturile imigranţilor, s-a desfăşurat chiar la frontieră, sub supravegherea atentă a forţelor de ordine americane şi în prezenţa părinţilor şi prietenilor.



Au fost prezenţi şi cei trei copii ai Eveliei Reyes dintr-o căsătorie precedentă.



Mireasa, originară din Guerrero, un stat în sudul Mexicului, a explicat presei că l-a cunoscut pe Brian Houston, viitorul soţ, cu trei ani în urmă, la Tijuana. Nu putea merge prea des în Statele Unite pentru că nu avea actele necesare, problemă care va fi rezolvată odată cu căsătoria.



Pe de altă parte, potrivit The San Diego Tribune, Brian Houston nu putea merge la Tijuana din motive care nu au fost precizate.



Soţia primarului din Tijuana şi un militant local pentru drepturile omului au luat, de asemenea, parte la ceremonie.



Directorul organizaţiei ''Border Angels'', Enrique Morones, a deplâns faptul că familiile venite la ceremonie ''nu pot sta împreună decât cinci minute, ceea ce este foarte trist''.



Cea mai mare parte din frontiera de 3.200 de kilometri dintre Mexic şi Statele Unite este formată din grilaj sau bariere.



Preşedintele Donald Trump a promis, în timpul campaniei electorale, că va construi un zid de-a lungul acestei frontiere, declaraţie care a tensionat relaţiile dintre cele două ţări. AGERPRES