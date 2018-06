Emmanuel Macron o susţine pe Angela Merkel în conflictul din interiorul guvernului său privind politica de migraţie

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat vineri sprijinul faţă de cancelarul german Angela Merkel, ameninţată de un conflict guvernamental cu ministrul său de interne Horst Seehofer care doreşte să înăsprească politica de migraţie a Germaniei, relatează AFP.



"Italia are un şef de guvern, Franţa are un şef de stat, Germania are de asemenea un şef de guvern. Dacă ţările se pun de acord asupra unei chestiuni, atunci la acest nivel s-au luat deciziile pentru că ei sunt cei responsabili în faţa poporului şi a parlamentelor lor", a spus Macron la sfârşitul unei întrevederi la Paris cu şeful guvernului italian, Giuseppe Conte.



Disputa care o opune pe şefa guvernului german, Angela Merkel, aliaţilor săi de dreapta în privinţa politicii migratorii s-a agravat joi, după eşecul negocierilor interne, punându-se de acum problema viitorului politic al cancelarului.



Ministrul de interne Horst Seehofer, care vrea expulzarea migranţilor sosiţi în Germania dar care au fost înregistraţi anterior într-un alt stat al Uniunii Europene, a ameninţat că va trece la fapte începând de luni, împotriva opoziţiei cancelarului.



Angela Merkel se opune unei reforme unilaterale a sistemului de azil în Germania, pentru a nu submina solidaritatea Uniunii Europene, pledând în schimb în favoarea găsirii unei soluţii la nivelul Uniunii la problema imigraţiei ilegale, la summitul care va avea loc pe 28 şi 29 iunie la Bruxelles.



Seehofer a criticat făţiş decizia Angelei Merkel de a deschide graniţele Germaniei în faţa a sute de mii de solicitanţi de azil, în 2015. El doreşte de asemenea împreună cu omologii săi italian şi austriac o "axă" comună împotriva imigraţiei ilegale.



"Sunt atent în legătură cu aceste formule care nu au adus niciodată fericire de-a lungul istoriei", a afirmat Emmanuel Macron într-o aluzie la axa dintre Germania nazistă, Italia lui Mussolini şi Japonia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.



"Ştiţi, sunt un democrat preocupat de suveranitatea popoarelor şi a regulilor şi ştiu un lucru: o ţară este reprezentată de vocea şefului statului şi/sau a guvernului", a adăugat preşedintele francez.AGERPRES