Gafă uriașă la Fox News: Donald Trump și Kim Jong-Un, întâlnirea dintre doi dictatori

Emisiunea care este găzduită de Abby Huntsman ”Fox & Friends”, de la postul american de televiziune Fox News, care a fost transmisă duminică dimineată, nu anunța nicio neregulă până în momentul în care se transmitea sosirea lui Donald Trump în Singapore, înaintea întânirii cu liderul de la Phenian, Kim Jong-Un.

La un moment dat însă, Huntsman amețită de torentul propriilor vorbe a comis cea mai mare și mai sinceră gafă spunând că la Singapore va avea loc întâlnirea dintre cei doi dictatori, adică Trump și Kim.

”Indiferent de ce se va întâmpla la întâlnirea dintre cei doi dictatori, momentul la care asistăm acum este unul istoric”, a spus prezentatoarea canalului Fox News.

Ulterior, Abby Huntsman și-a cerut scuze pentru gafă.

___________________________________________

Hahaha oops



That moment when a Fox & Friends host accidentally calls Trump a dictator and no one even bats an eye



Huntsman: "Regardless of what happens in that meeting between the two dictators, what we're seeing right now, this is history." pic.twitter.com/hB2jg2XCrJ