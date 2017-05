Justiţia indiană trebuie să decidă dacă o fetiţă de 10 ani va putea să avorteze după ce a fost victima unor violuri repetate

Justiţia indiană a fost sesizată să autorizeze sau nu să avorteze o fetiţă de 10 ani, violată în nenumărate rânduri de tatăl său vitreg, a anunţat poliţia marţi, informează AFP. Copila, pe care mama sa o lăsa frecvent acasă în timp se ducea să muncească, a povestit că a fost victima unor violuri repetate. Tatăl său vitreg a fost arestat.



Atunci când fata a semnalat violurile, termenul de 20 de săptămâni - dincolo de care întreruperile voluntare de sarcină sunt autorizate doar dacă viaţa mamei sau a copilului sunt în pericol - era depăşit. 'Am sesizat tribunalul competent pentru a-i cere să autorizeze o întrerupere de sarcină. Acum justiţia trebuie să decidă', a explicat, pentru AFP, Pankaj Nain, şeful poliţiei din districtul Rohtak, în statul Haryana.

Calvarul fetiţei a fost scos la lumină atunci când aceasta s-a confesat mamei sale. Mama a sunat săptămâna trecută la un număr pentru ajutorarea victimelor. Nain a explicat că a audiat-o pe fetiţă, care primeşte acum îngrijiri medicale şi ajutor psihologic.



În ultimele luni, cea mai înaltă jurisdicţie indiană a fost sesizată de un anumit număr de femei, inclusiv de victime ale violurilor şi ale traficului de fiinţe umane, care cereau autorizarea să avorteze după ce au depăşit termenul legal de 20 de săptămâni. Apărătorii drepturilor femeilor militează pentru prelungirea acestui termen la 24 de săptămâni, subliniind că victimele violurilor nu se grăbesc să-şi declare sarcina. În 2015, Curtea Supremă a Indiei a autorizat o adolescentă de 14 ani, victimă a unui viol, să avorteze după termenul legal.



India are un trist bilanţ în materie de violuri. În 2012, violarea în grup a unei studente aflate în kinesiterapie la New Delhi a revoltat ţara şi a aruncat o lumină necruţătoare asupra violurilor suferite de femei în această ţară cu 1,25 de miliarde de locuitori.



Potrivit Agerpres, doar în capitala Indiei, au fost semnalate 2.199 de violuri în 2015, în medie şase pe zi. Aproape 40.000 de violuri sunt recenzate în fiecare an în India, însă numărul lor ar fi mult mai mare, victimele trecând adesea sub tăcere aceste violuri, din frică de a nu fi stigmatizate.