Macron i-a promis Theresei May că va depune toate eforturile în lupta împotriva terorismului

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a promis premierului britanic Theresa May că va face face tot ce este posibil pentru a ajuta la lupta împotriva terorismului, declaraţie făcută în cursul unei întrevederi bilaterale ce a avut loc vineri în staţiunea Taormina (Sicilia), relatează AFP.



'Suntem aici pentru a coopera şi a face tot ce putem pentru a consolida cooperarea la nivel european, pentru a face mai mult din punct de vedere bilateral împotriva terorismului', a declarat Macron în cursul întrevederii avute de Theresa May înainte de începerea unui summit al liderilor G7 (Grupul principalelor state industrializate ale lumii - SUA, Japonia, Germania, Franţa, Italia, Marea Britanie şi Canada).



Aflaţi în faţa drapelelor francez, britanic şi european, Emmanuel Macron şi Theresa May au avut o întrevedere oficială în ajun la summitul NATO de la Bruxelles, prima de la învestirea în funcţie a preşedintelui francez la 14 mai.



'Am asistat în această săptămână la unul dintre cele mai grave atacuri teroriste pe care le-am văzut vreodată' şi 'Franţa ştie ce înseamnă suferinţa cauzată de atacuri teroriste', a declarat Theresa May în preambul. 'Aceste evenimente arată de ce este atât de important ca noi să lucrăm împreună pentru a învinge terorismul', a subliniat ea.



În cursul acestei întrevederi de o oră, ce s-a desfăşurat în limba engleză, Emmanuel Macron a declarat de asemenea că doreşte 'să ceară companiilor de internet, care au partea lor de responsabilitate, în special în ceea ce priveşte difuzarea propagandei jihadiste, să participe la această luptă', a indicat Palatul Elysée.



Preşedintele francez a spus de asemenea că 'UE va fi unită în negocierea Brexit-ului, dar Franţa şi Marea Britanie vor continua să aibă legături strânse în toate domeniile de cooperare economică, de securitate şi diplomatică', menţionează sursa citată.



După atentatul de la Manchester, care s-a soldat cu 22 de morţi şi 64 de răniţi, între care numeroşi copii, G7 ar urma să-şi reafirme angajamentul şi fermitatea în lupta împotriva terorismului islamist.

