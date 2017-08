Mai mult de 1 milion de copii sunt predispuși la holeră

Mai mult de un milion de copii cu vârste de sub 5 ani din Yemen, care suferă de malnutriție, trăiesc în zone cu un nivel mare de holeră, a avertizat organizația „Save The Children”, miercuri. Organizația a început să trimită mai mulți experți în zonele afectate, după cum anunță The Guardian.

Avertizarea a venit după ce ultimele studii au arătat că o epidemie de holeră, care a început în aprilie 2015, a infectat mai mult de 425,000 de persoane și a omorât aproximativ 1,900 de persoane.

Organizația „Save The Childern” spune că mai mulți copii aflați sub vârsta de 15 ani reprezintă acum 44% dintre cazurile de holeră și 32% dintre decesele provocate de epidemia din Yemen, unde milioane de oameni se află în pragul foametei din cauza războiului civil și a coalpsului economic.

„Tragedia, malnutriției și a holerei, poate fi ușor tratată dacă ai acces la bazele asistenței medicale”, a spus directorul din Yemen de la „Save The Childern”, Tamer Kirolos. „Atât spitalele, cât și clinicile au fost distruse, angajații din sistemul medical de stat nu au mai fost plătiți de aproape un an, iar distribuția de ajutor vital a fost obstrucționată.”, a mai spus acesta.

Holera, care se răspândește prin alimente și apă contaminată cu bacteria Vibrion holeric, poate ucide în câteva ore, dacă nu este tratată.

Epidemia de holeră a determinat Națiunile Unite să-și revizuiască acțiunile umanitare și au descoperit că 20,7 milioane de persoane din Yemen au nevoie de asistență, dintr-o populație de 28 de milioane.

Organizația caritabilă a spus că, în prezent, au deschis 14 centre de tratament împotriva holerei și mai mult de 90 de unități de rehidratare în Yemen. Organizația a descoperit că mai mult de 1 milion de copii aflați sub vârsta de 5 ani, și care suferă de malnutriție, inclusiv 200,000 de copii cu malnutriție acută, trăiesc în zonele cu risc crescut de holeră.