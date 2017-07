Marea Britanie are nevoie de un acord de tranziție cu UE până la alegerile din 2022

Ministrul britanic al comerţului Liam Fox a afirmat că susţine un acord de tranziţie care să înlesnească ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, dar acesta ar trebui să se încheie înainte de următoarele alegeri din 2022, relatează Reuters.



În emisiunea Andrew Marr Show de la BBC, ministrul britanic a afirmat că un acord de tranziţie de doi ani, mai mult sau mai puţin, este necesar pentru luarea unor decizii pivind investiţiile având certitudinea unei relaţii viitoare a Marii Britanii cu UE.



'Doresc să ieşim din UE la sfârşitul lunii martie, în 2019. Acum de îndată ce am făcut aceasta, ce ne-am îndeplinit promisiunea faţă de poporul britanic, putem analiza ceea ce vom face pentru a asigura o tranziţie uşoară', a explicat el.



O perioadă de tranziţie de 24 de luni 'fie că este vorba de 23, fie că este vorba de 25, acesta nu este o mare problemă' după ce am aşteptat peste 40 de ani să părăsim UE, dar perioada trebuie să fie limitată şi Marea Britanie trebuie să ştie condiţiile acestei perioade, a menţionat oficialul britanic.



'De exemplu vom putea noi să negociem propriile acorduri comerciale în perioada de tranziţie? Deoarece, în caz contrar nu am mai fi capabili să profităm pe deplin de libertăţile pe care le vom avea atunci când părăsim Uniunea Europeană, aşa că trebuie să aibă loc o discuţie', a explicat ministrul britanic al comerţului.

AGERPRES