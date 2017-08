Mii de fani ai lui Elvis Presley au participat la o slujbă organizată în fața casei artistului, la 40 de ani de la moartea sa

Numeroşi fani ai lui Elvis Presley, veniţi din lumea întreagă, s-au adunat marţi în faţa casei din Memphis în care a locuit artistul pentru a participa la o slujbă de comemorare a 40 de ani de la moartea celui cunoscut ca The King sau ''Regele rock'n'roll''.



Fata lui Presley, Lisa Marie, a luat parte la slujbă şi a aprins lumânări pentru fanii adunaţi pe moşia Graceland, loc în care vor continua în această săptămână evenimentele de comemorare a memoriei artistului, informează agenţia DPA.



Elvis Aaron Presley s-a născut în Tupelo, Mississippi, SUA, la 8 ianuarie 1935. El a urcat prima oară pe scenă la vârsta de 10 ani, iar în 1953 a înregistrat primul demo. Cariera sa copleşitoare cuprinde 31 de filme şi două documentare, 64 de albume de studio sau live, 149 de single-uri şi sute de concerte.



Artistul a decedat brusc, la vârsta de 42 de ani, la 16 august 1977 în urma unui infarct miocardic după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate, inclusiv cu creşterea în greutate şi dependenţa de anumite medicamente.



În palmaresul lui Elvis Presley se numără sute de discuri de aur sau platină primite pentru numărul record de discuri vândute (peste un miliard), 14 nominalizări la premiile Grammy, dintre care trei câştigate (pentru albumul ''How Great Thou Art'' - 1967, albumul ''He Touched Me'' - 1972 şi pentru înregistrarea live a cântecului ''How Great Thou Art'' - 1974), premiul pentru întreaga carieră decernat la vârsta de numai 36 de ani sau primirea din partea United States Junior Chamber of Commerce în 1971 a titlului de ''Unul dintre cei zece cei mai merituoşi tineri ai naţiunii''.



Postmortem, în 1984, i s-a decernat de către Blues Fundation din Memphis premiul W.C. Handy pentru păstrarea în viaţă a blues-ului în muzica sa. În 1986 a făcut parte din primul grup de cântăreţi care a intrat în Rock-and-Roll Hall of Fame, iar în 1998 a fost introdus în Country Music Hall of Fame. În 2001, odată cu intrarea sa în Gospel Music Hall of Fame, Presley a devenit singurul interpret membru al tuturor celor trei evenimente anuale.AGERPRES/