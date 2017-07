O gafă uriașă a lui Trump supără Japonia

Întrebarea dacă soţia prim-ministrului nipon Shinzo Abe, Akie, este sau nu capabilă să se exprime în limba engleză a provocat rumoare în Japonia, după ce cotidianul american The New York Times a citat miercuri o declaraţie a preşedintelui american Donald Trump potrivit căreia Akie Abe nu este în stare nici măcar să spună 'bună' în limba engleză, relatează vineri agenţia de presă niponă Kyodo.



Unele ziare americane au relatat însă că Akie Abe vorbeşte limba engleză, alimentând speculaţiile pe social media că ea s-ar fi prefăcut că nu înţelege limba engleză pentru a evita să discute cu Trump.



Rememorând interacţiunile sale cu Akie Abe, care a stat lângă el în timpul dineului de la summitul G20 care a avut loc la începutul lunii iulie la Hamburg, Germania, Trump a declarat într-un interviu cu The New York Times că Akie 'nu vorbeşte engleză... vreau să spun, nici măcar 'hello'' (bună - n.r.). Trump a continuat prin a spune că este 'greu' să stai lângă cineva care nu vorbeşte engleza. La desert, Trump s-a ridicat de la locul său pentru a sta de vorbă cu soţia sa Melania, care a fost aşezată lângă preşedintele rus Vladimir Putin.



Deşi a spus despre Akie că este 'o femeie pe cinste' şi că i-a 'priit seara cu ea', Trump a a adăugat că 'ar fi fost şi mai greu' fără un interpret.



Ziarele americane şi social media au cercetat subiectul, încercând să afle dacă soţia premierului nipon vorbeşte sau nu engleza, iar înregistrările video şi informaţiile privind educaţia primită de ea în Japonia au venit să contrazică afirmaţiile lui Trump. Cotidianul The Los Angeles Times a postat pe site-ul său un link către un filmuleţ pe YouTube pentru a demonstra că, deşi are un oarecare accent, Akie vorbeşte 'o engleză perfect utilă'. Iar utilizatorii reţelelor sociale au dezbătut pe Twitter subiectul, unii speculând că Akie Abe s-a prefăcut că nu vorbeşte limba engleză pentru a nu se vedea nevoită să discute cu Trump.



Chiar şi guvernul nipon s-a simţit obligat să comenteze pe această temă. Secretarul şefului de cabinet al premierului nipon, Yoshihide Suga, care este mâna dreaptă a premierului Abe, a declarat vineri într-o conferinţă de presă la Tokyo că el crede că Akie şi Trump au purtat 'o conversaţie plină de înţeles' prin intermediul unui interpret. 'Cred că (Akie) i-a lăsat o impresie minunată preşedintelui Trump', a declarat el. AGERPRES