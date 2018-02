Da, va mai fi un razboi mondial! S-a calculat cand va izbucni.

Pentru a prognoza data izbucnirii urmatorului conflicte militare de amploare globala, oamenii de stiinta au folosit date statistice. De deosebire de perioada anterioara, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi mondial, omenirea a evitat o confruntarea de anvergura planetara.

Specialistii in conflicte militare definesc actuala etapa drept "o pace lung", care a pus bazele unei ere noi, eliberata de razboaie. O ultima analiza arata insa sa aceasta pace relativa din zilele noastre nu este decat o aberatie statistica, urmatorul mare conflict putand incepe oricand, practic, afirma autorii unui articol publicat in revista Science.

Antropologii si politologii sustin ca o serie de evenimente din secolul al 20-lea, precum raspandirea democratiei, o mai mare interdependenta economica si amenintarea nucleara au redus riscul unor conflictul interstatale de amploare. In incercarea de a afla daca, intr-adevar, ne aflam la mijlocul perioadei de reala armonie, informaticianul Aaron Clause, de la University of Colorado, s-a folosit de datele proiectului The Correlates of War Project.

O baza de informatii care include, printre altele, numarul mortilor inregistrat in cele 95 de conflicte intestatale care au avut loc din 1823 pana in 2003. In cadrul studiului sau, aparut in Science Advances, Clause a elaborat o serie de programe digitale. Cu ajutorul lor a analizat datele folosite din punct de vedere statistic, al identificarii tendintelor si a calculat un diapazon normal de frecventa a deceselor, pe timp de razboi si de pace.

Expertul a descoperit ca al doilea Razboi mondial nu a fost o anomalie, numarul victimelor situandu-se in limitele rezultatelor unui razboi pe viata si pe moarte. Clause a mai descoperit ca, din punct de vedere statistic, existenta mai multor decenii fara un razboi de amploare nu este ceva neobisnuit, dar ca pacea poate fi rapid distrusa din cauza altui mare conflict.

Dar, conform modelelor realizate de Clause, pentru ca actuala "pace lunga" sa nu fie o deviere statistica, omenirea trebuie sa mai reziste inca vreo 100-140 de ani fara sa se ia la bataie. Clause considera ca un al treilea Razboi mondial, capabil sa distruga omenirea ar putea izbucni peste 383 de ani.