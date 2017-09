SECRETUL ascuns de Elvis Presley. O fostă iubită a regelui Rock 'n' Roll-ului face DEZVĂLUIRI INCENDIARE

A cântat în faţa a milioane de oameni, dar nimeni nu ştie că regelui Rock 'n' Roll-ului îi era foarte frică de mulţimi şi nu avea încredere deplină în el, dezvăluie o fostă iubită a lui Elvis Presley.



Connie Stevens a avut o relaţie cu Elvis înainte ca acesta să devină celebru.



Ea a spus că regele era "un băiat fermecător" şi că nu prea îi plăcea compania altor persoane.



"Era puţin nesigur pe el şi nu prea îşi dorea să iasă din casă. Dacă mergeam la cinematograf nu reuşeam să vedem întregul film. Nu puteam sta în faţă şi trebuia constant să ne ferim de lume, pentru că el aşa îşi dorea", a spus Connie Stevens.



Connie şi-a mai amintit că odată era cu Elvis într-o maşină şi au rămas fără benzină, cei doi fiind nevoiţi să împingă vehiculul pentru că regele nu voia să intre în contact cu alţi oameni.



Fenomenul Elvis



În ziua de 8 ianuarie 1935, în Tupelo, un mic orăşel din statul american Mississippi, într-o casă modestă, Gladys Presley aduce pe lume doi gemeni. Primul, Jesse Garon s-a născut mort, dar cel de-al doilea, Elvis Aaron Presley s-a născut fără probleme, devenind singurul copil al familiei. Copilul a crescut în mijlocul familiei, alături de rudele care locuiau în aceeaşi zonă a oraşului Tupelo. Deşi trăiau în condiţii grele, totuşi Vernon şi Gladys Presley se străduiau să-i asigure cele necesare micului Elvis, care devenise acum centrul atenţiei celor doi.



Prima apariţie pe scenă are loc la vârsta de doar 10 ani, când cântă Old Shep în cadrul unui concurs de tinere talente organizat în Tupelo, cu ocazia târgului Mississippi-Alabama Fair and Diary Show, câştigând premiul al doilea (cinci dolari şi posibilitatea de intra gratis la toate atracţiile târgului). La această vârstă, primeşte în dar şi prima chitară, părinţii neputându-şi permite bicicleta mult dorită de fiu. În 1948, cu ocazia serbării de final a anului şcolar, micul Elvis cânta la chitară şi voce piesa Leaf on a Tree (O frunză într-un copac).



După absolvirea liceului, munceşte în diferite fabrici din oraş, iar în 1953 înregistrează primul demo la Memphis Recording Service (mai târziu cunoscut sub numele de Sun Studio) contra sumei de patru dolari. Acesta conţine piesele My Happiness (Bucuria mea) şi That's When Your Heartaches Begin (Atunci încep durerile tale de inimă) şi este făcut cadou mamei sale, scrie historia.ro.



În noiembrie 1955, Elvis semnează cu RCA Records, Colonel Parker negociind vânzarea tuturor înregistrărilor făcute la Sun Studio de către interpret contra imensei (în acele vremuri) sume de 40.000 de dolari plus un bonus de 5.000 de dolari pentru Presley. Cele cinci single-uri au fost relansate de către RCA, Elvis devenind cel mai mediatizat nou interpret din industria muzicală. Pe 10 ianuarie 1956, Elvis participa la o sesiune de înregistrări în studioul RCA din Nashville alături de grupul back in vocals Jordanaires, unde printre alte piese va înregistra şi Heartbreak Hotel. Single-ul Heartbreak Hotel / I Was The One este promovat de RCA şi a fost vândut în peste 300.000 de exemplare numai în primele trei săptămâni, fiind şi primul single al lui Elvis ce va înregistra vânzări de peste un milion de exemplare, aducându-i interpretului primul disc de aur.



1956 - prima poziţie în Billboard 200



28 ianuarie 1956 este momentul primei sale apariţii într-o emisiune de televiziune Stage Show la CBS. Tot în acest an îi apare şi primul album intitulat Elvis Presley, care a ajuns foarte repede pe prima poziţie în Billboard 200 şi a rămas acolo timp de zece săptămâni. Semnează un contract pe şapte ani cu Paramount Pictures, apare la The Steve Allen Show la NBC unde cântă Hound Dog, continuă să concerteze în toată America, lansează single după single şi semnează un contract pentru o serie de trei apariţii la Ed Sullivan Show contra sumei record, în acel moment, de 50.000 de dolari. Pe 26 septembrie este proclamată Ziua Elvis Presley în oraşul natal Tupelo, iar la mijlocul lui noiembrie are loc premiera primului său film - Love Me Tender.



La sfârşitul anului 1968 revine în Memphis unde înregistrează două albume extraordinare - From Elvis in Memphis şi From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis - ce vor conţine printre altele marile hituri In the Ghetto, Suspicious Minds, Don't Cry Daddy şi Kentucky Rain. În martie 1969, Presley se reîntoarce pe platourile de filmare pentru ceea ce va fi ultimul său film - It is a Change Of Habit.



În august susţine în Las Vegas o serie de spectacole ce va stabili un nou record în ceea ce priveşte audienţa concertelor ce aveau loc în oraşul cazinourilor. La sfârşitul anului 1969 este lansat single-ul Suspicious Minds care devine primul lui single ce ajunge pe locul întâi în topul Billboard de la Good Luck Charm în 1962. În februarie 1970 înregistrează un album live în Las Vegas ce poartă numele On Stage. În noiembrie, acelaşi an, apare documentarul That's The Way It Is ce are un mare succes atât din punctul de vedere al criticilor cât şi al încasărilor.



Din acest moment şi până în august 1977, viaţa lui Elvis este un şir nesfârşit de concerte şi turnee, apariţii la emisiuni de televiziune, înregistrări de albume, atât de studio cât şi live, şi de single-uri. Singurul lucru notabil este divorţul de Priscilla în octombrie 1973, care s-a mutat după scurt timp din reşedinţa de la Graceland împreună cu fiica lor, Lisa Marie. Stresul turneelor şi lipsa de odihnă încep să-şi spună cuvântul, Elvis având nevoie de mai multe spitalizări. Tot în această perioadă începe să ia diverse pastile energizante şi tot felul de alte droguri. Pe 16 august 1977, întors la Graceland, Elvis pregăteşte ultimele detalii în legătură cu spectacolul ce avea să-l susţină în Portland (Maine) a doua zi şi apoi se retrage pentru a se odihni. Este găsit mort a doua zi dimineaţa în urma unui infarct miocardic. Vestea se răspândeşte cu rapiditate, întreaga lume fiind în stare de şoc.



Citeşte şi:

■ Scenă BIZARĂ la Sky News. Ce face preşedintele Estoniei, LIVE, în timp ce i se adresează o întrebare despre Rusia (VIDEO)

■ DESCOPERIRE SENZAŢIONALĂ în Tulcea! Ce au găsit arheologii în timpul săpăturilor a cetatea romană Halmyris (VIDEO)

■ A montat CAMERE VIDEO ca să surprindă FANTOMA ce-i bântuia casa. Ce SURPRIZĂ a avut când s-a uitat pe imagini

■ IMPOSIBIL DE EXPLICAT! Ce FENOMEN au descoperit fizicienii în urma cartografierii radiaţiei Universului (VIDEO)

■ CAZ UNIC în China. Fetiţă de doar 3 săptămâni, ÎNSĂRCINATĂ CU GEMENI! Medicii, ÎN STARE DE ŞOC (VIDEO)

■ SECRETUL ascuns de Elvis Presley. O fostă iubită a regelui Rock 'n' Roll-ului face DEZVĂLUIRI INCENDIARE

■ S-a întâmplat deasupra României, cu 3 ore înainte de cutremurul devastator din 1977. ''Parcă veghea asupra noastră''