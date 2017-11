Tabăra de sănătate pentru copiii supraponderali, apreciată la Târgul Mondial de Turism de la Londra

Tabăra de sănătate pentru copiii supraponderali, organizată anual în staţiunea Straja, din Valea Jiului, în care cei mici sunt ajutaţi să slăbească sănătos, într-un mod plăcut pentru ei, a reprezentat una dintre ofertele României la ediţia din acest an a Târgului Mondial de Turism (World Travel Market) care a avut loc la Londra, în perioada 6-8 noiembrie.



"Ideea mea a fost să oferim tabere personalizate, cum este cea prin care copiii cu probleme de greutate pot slăbi într-un mod plăcut, printr-un meniu adaptat şi mişcare pe munte. Conceptul taberei de sănătate pentru copiii supraponderali a fost foarte bine primit de participanţii la târg. Am avut un schimb foarte util de contacte cu multe agenţii de turism din lume şi le-am propus să-şi dezvolte serviciile spre România şi Valea Jiului, în particular", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, coordonatorul taberelor de sănătate din Straja, Marius Fodoran.



Potrivit acestuia, un prim pas spre internaţionalizarea acestui gen de tabere a fost făcut din această vară, când la Straja au venit şi doi copii cu probleme de greutate din Franţa şi Republica Moldova, iar rezultatele au fost foarte bune.



Participarea companiei condusă de Marius Fodoran la Târgul Mondial de Turism de la Londra a fost posibilă datorită unui grant câştigat de acesta printr-un program guvernamental dedicat IMM-urilor româneşti. Finanţarea a permis tânărului din Straja să realizeze materialele promoţionale necesare afacerii sale şi să acopere cheltuielile necesare la târg. În cadrul proiectului va mai fi realizată şi o aplicaţie pentru telefoanele mobile dedicată taberelor personalizate din Straja.



Din partea ţării noastre, la târgul de turism de la Londra au mai fost reprezentate, printre alţii, Cetatea Deva, un lanţ de hoteluri, o asociaţie de turism din Bihor şi o alta din Moldova.



"Noi am promovat un turism de altă factură, diferit de cel de lux, şi am stârnit interesul participanţilor. Amplasarea foarte bună a standului ţării noastre a contribuit la reuşita acestei ediţii", a precizat Marius Fodoran.



Taberele de sănătate pentru copiii supraponderali sunt organizate, în fiecare vară, în staţiunea Straja, din Valea Jiului, până acum desfăşurându-se nouă ediţii ale acestora. Copiii beneficiază de un meniu care le permite să slăbească într-un mod sănătos, cei mici fiind asistaţi de nutriţionişti şi psihologi. O echipă de profesori de sport sau studenţi îi ajută să facă mişcare prin deplasări pe trasee montane sau diferite jocuri specifice. La final, părinţii copiilor sunt instruiţi cum să continue acasă programul început în tabără. AGERPRES