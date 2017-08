The Economist are pe copertă un desen simbolic cu Trump. Președintele american atacă din nou presa

Preşedintele american Donald Trump a estimat joi că mass-media au 'deformat' declaraţiile sale de după protestele violente de sâmbătă din Charlottesville, în timpul cărora o femeie a fost ucisă, informează DPA şi AFP.



'Publicul larg poate vedea (încă o dată) în ce măsură mass-media Fake News sunt necinstite. Ele au deformat total ceea ce am spus eu despre ură, sectarism, etc. Ruşine!', a scris Trump pe Twitter la primele ore ale dimineţii de joi.



Donald Trump a stârnit o profundă nemulţumire în SUA, inclusiv în tabăra republicană, afirmând că au existat erori 'de ambele părţi' în aceste violenţe, în timpul cărora un simpatizant al teoriei privind supremaţia albilor a ucis o tânără femeie ce protesta alături de antirasişti, intrând deliberat cu maşina lui în mulţimea adunată la o contramanifestaţie desfăşurată în apropierea manifestaţiei naţionaliştilor albi.



Donald Trump l-a criticat joi şi pe senatorul Lindsey Graham, figură conservatoare ce nu-şi precupeţeşte criticile la adresa preşedintelui şi care l-a admonestat în mod viguros pentru luarea sa de poziţie după incidentele din statul Virginia.



'Dornic de publicitate, (senatorul republican) Lindsey Graham a susţinut în mod eronat că eu aş fi spus că există o paralelă morală între KKK (Ku Klux Klan), neonazişti & suprematiştii albi şi oameni precum (Heather) Heyer. Ce minciună dezgustătoare', a notat Trump în seria de postări pe Twitter. Heather Heyer este femeia ucisă la Charlottesville.



'El pur şi simplu nu poate uita eşecul său electoral', a continuat preşedintele american, făcând după toate probabilităţile referinţă la candidatura lui Graham în alegerile primare republicane pentru alegerile prezidenţiale din 2016.



Graham, senator republican din Carolina de Sud, l-a criticat miercuri pe preşedintele american, estimând că Trump 'a făcut un pas în urmă' sugerând din nou că există 'un echivalent moral' între neonaziştii suprematişti albi care au mărşăluit în oraşul Charlottesville şi contramanifestanţi.



Atât democraţii, cât şi republicanii au denunţat răspunsul preşedintelui la acest atac, răspuns în care el a criticat 'ambele părţi'.



'Aveam pe de o parte un grup rău. Pe de altă parte, un alt grup era de asemenea foarte violent. Nimeni nu vrea să spună aceasta. Eu o voi spune chiar acum', a declarat Trump marţi, în timpul unei conferinţe de presă.



În acelaşi timp, strategul-şef al lui Donald Trump, Steve Bannon, acuzat de legături cu naţionaliştii albi, i-a descris - într-un interviu inedit pentru The American Prospect - pe cei care au mărşăluit în statul Virginia drept 'clovni'.AGERPRES