Trump și-a schimbat poziția privind controlul armelor

Lobbystul-șef al Asociației Naționale a Armelor de Foc din SUA (NRA) a afirmat că Donald Trump și-a schimbat poziția în privința controlului de arme, la doar o zi după ce președintele SUA a avut o întâlnire televizată cu membrii din Congres în care a sprijinit creșterea verificărilor în privința celor care doresc să cumpere arme, scrie The Guardian.

Chris Cox a postat pe Twitter, joi seara, că a avut o întâlnire cu Donald Trump și cu vice-președintele Mike Pence în care au susținut că „nu își doresc un control al armelor”. De asemenea, Chris Cox a afirmat că cei doi „sprijină un proces corect”.

I had a great meeting tonight with @realDonaldTrump & @VP. We all want safe schools, mental health reform and to keep guns away from dangerous people. POTUS & VPOTUS support the Second Amendment, support strong due process and don’t want gun control. #NRA #MAGA