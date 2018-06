Trump și Kim pornesc denuclearizarea Coreei

Departamentul de Stat

Denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene în schimbul garanțiilor americane de supraviețuire a regimului de la Phenian reprezintă, în esență, conținutul documentului semnat la finalul primului summit dintre un președinte al SUA în exercițiu și un lider nord-coreean. Considerată o întâlnire cu rezultate mai mult simbolice, întrevederea dintre Donald Trump și Kim Jong-un, care a avut loc ieri, la Singapore, a declanșat un proces ce poate dura câțiva ani.

Deși în urmă cu numai un an se duelau într-un schimb aprins de invective, Trump și Kim au dat impresia, timp de o zi, că sunt prieteni de o viață. Extrem de curtenitor cu dictatorul de la Phenian, șeful Casei Albe le-a vorbit jurnaliștilor despre „Kim-talent” și „foarte inteligentul” lider nord-coreean, deoarece, în pofida crimelor comise de regimul său, „oricine preia controlul asupra unei țări la 26 de ani și face față unei asemenea situații dure” este „o persoană specială”. Întrebat apoi dacă a discutat cu Kim despre consecințele nerespectării acordului asupra denuclearizării, Trump s-a mărginit să afirme că nu vrea să lanseze amenințări după o asemenea întâlnire istorică „extraordinară”. Pe fondul optimismului debordant al liderului american, declarația finală comună a summitului conține angajamentul lui Kim de a denucleariza Peninsula Coreeană, garanțiile de securitate oferite de SUA regimului de la Phenian, precum și promisiunile celor două părți de a dezvolta o „nouă relație”, prin reluarea legăturilor diplomatice. Deși numeroși observatori politici au remarcat că documentul final este lipsit de substanță, neconținând pașii procesului denuclearizării Coreei de Nord, Trump a dezvăluit apoi detalii ce nu figurează în declarația comună. Potrivit președintelui SUA, citat de BBC, Kim a fost de acord să fie „verificat” de experți americani și internaționali pe parcursul procesului de neutralizare a armamentul său nuclear, aceasta fiind, de altfel, una dintre solicitările-cheie ale administrației de la Washington. Trump a adăugat că liderul de la Phenian s-a mai angajat să distrugă un centru important de teste balistice. Cu toate acestea, a spus Trump, sancțiunile contra Coreei de Nord rămân în vigoare, până când „focoasele lor nucleare” nu vor mai fi un pericol.

Concesie pentru Phenian

În schimb, SUA vor limita exercițiile militare comune cu armata sud-coreeană, considerate de Phenian un act „provocator”, printr-o decizie catalogată de analiștii politici din regiune drept o concesie majoră făcută lui Kim. În plus, susține Trump, renunțarea la aceste manevre comune „va economisi foarte mulți bani”. Referindu-se la soarta soldaților americani staționați în Coreea de Sud, șeful Casei Albe a spus: „Nu reducem nimic deocamdată, poate la un moment dat. Avem 32.000 de militari în Coreea de Sud. Eu am spus în campania electorală că vreau să îi aduc înapoi acasă, dar acum nu pot”. Deși a anunțat „începerea foarte rapidă a implementării procesului denuclearizării”, liderul american a avertizat că acesta va dura foarte mulți ani. „Serviciile noastre de informaţii au stabilit că regimul din Coreea de Nord are un arsenal semnificativ, iar acest dialog ar fi trebuit lansat acum cinci, zece, 20 de ani”, a încheiat Trump.

„Unii spun de Kim că e şarmant sau mai simpatic decât se credea, însă nu trebuie să se lase înşelaţi de zâmbetul său din timpul acestui show politic”.

Choi Jung-Hun, transfug nord-coreean aflat în Seul