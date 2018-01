Un razboi în Peninsula coreeana? Nu! Cel putin nu in 2018

Pietele mondiale incep anul de pe pozitii extrem de ridicate si, in marea ei parte, lumea dezvoltata isi recapa increderea economica. Dar, desi investitorii revin in forta, observatorii politici vorbesc despre o stare de nervozitate tot mai acuta, scrie analistul Gideon Rachman in paginile cotidianului Financial Times.

In ultimii ani, Orientul Mijlociu a fost o sursa inepuizabila de semnale ingrijoratoare, in timp de Asia a emanat optimism. In 2018, acest tablou ar putea suferi unele schimbari. Cel mai mare risc geopolitic s-a mutat in Peninsula Coreeana. In cazul in care Washingtonul isi pune in aplicarea amenintarea "cu furie si foc" formulata de Donald Trump pentru a dezarma Phenianul, va fi prima incercare a Statelor Unite de a intra in razboi cu un stat care dispune de armament nuclear.

O evolutie care ar avea nenumarate consecinte negative. Spre deosebire de investitorii care par sa ignore pericolul unui conflict in Coreea de Nord, expertii americani in securitate nationala sunt departe de a impartasi aceeasi liniste. Multi cred ca atmosfera de la Casa Alba aminteste de evenimentele din ajunul interventiei din Irak, din 2003, cand Departamentul de stat se convingea pe sine ca un ataca preventiv impotriva lui Saddam Hussein este cea mai buna solutie.

Cel putin la nivel declarativ, lucrurile par si acum sa se indrepte in aceeasi directie. Senatorul republican Lindsey Graham, membru al Comisiei senatoriale pentru forte armate, este de parere, spre exemplu, ca "razboiul va fi de neevitat" daca Phenianul nu va pune capat programului sau nuclear. Consilierul pe probleme de securitate, generalul H. R. McMaster, abordeaza subiectul mult mai transant. El a promis ca SUA vor face "tot ceea ce este necesar" pentru a opri programul nuclear al nord-coreenilor.

Acest gen de declaratii, scrie in continuare Gideon Rachman, trebuie interpretate prin prisma factorilor care, prin traditie, pondereaza tendintele agresive ale SUA - este vorba in primul rand de riscul ca sute de mii de sud-coreeni sa-si piarda viata in cazul unei riposte a Phenianului. Militarii americani pot convinge Casa Alba ca numarul victimelor sud-coreene va fi redus la minim daca vor fi atacate sistemele de racheta indreptate spre Seul.

O operatiune care, in opinia jurnalistului de la FT, ar presupune inclusiv o interventie terestra, dar care nu va primi, cu siguranta, sustinerea necesara din partea celor mai apropiati aliati ai SUA, Japonia, Coreea de Sud si Australia. Iata de ce, concluzioneaza Gideon Rachman, in 2018 nu va fi nici un razboi in Peninsula Coreeana.

Oricum ar fi, principala regula a prognozelor geopolitice rezida in fapul ca evenimentele globale cele mai radicale - de la caderea Zidului Berlinului si pana la atacul din 11 septembrie 2001 - nu au putut fi anticipate de nimeni. Iar protestele din Iran reprezinta cea mai buna confirmare.