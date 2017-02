VIDEO! O nouă "modă" printre tinerii din SUA, "Salt and ice challenge", face tot mai multe victime

"Salt and ice challenge", un joc aparent inofensiv dar care a făcut numeroase victime în rândul tinerilor din SUA, are deja zeci de mii de postări pe reţelele de socializare, punând în alertă părinţii, profesorii şi medicii din această ţară, relatează online ABC. Mulţi tineri au ajuns la urgenţă cu arsuri grave, după ce au participat la acest joc periculos, care începe să se răspândească şi în Marea Britanie.



Provocarea constă în a presăra sare pe o suprafaţă din corp, fie pe mâini sau pe picioare, şi a pune deasupra cuburi de gheaţă. Scopul provocării este de a rezista cât mai mult timp la durerea resimţită ca o arsură gravă. Arsura resimţită are o explicaţie ştiinţifică clară: amestecul de sare şi gheaţă provoacă o reacţie chimică ce face să scadă temperatura până la aproape -21C. Ceea ce face ca senzaţia de arsură să durere să fie foarte intense. Cel care rezistă cel mai mult timp este declarat câştigător şi se poate lăuda cu isprava sa pe YouTube şi Facebook.



Multe din arsurile provocate au fost de gradul III iar unii adolescenţi au rămas cu zone insensible în acele porţiuni ale corpului sau cu nervii afectaţi permanent la membrele superioare. Un exemplu în acest sens este un băiat de 12 ani din Pittsburg, care a fost internat la urgenţe în weekendul trecut după ce a participat la o astfel de provocare şi a rezistat timp de 20 de minute, fapt ce i-a provocat arsuri de gradul II pe spate.



Potrivit Agerpres, National Society for the Prevention of Cruelty to Children a avertizat cu privire la pericolele pe care le implică această modă şi a făcut apel la părinţi şi profesori să fie extrem de precauţi.



La rândul său, poliţia a avertizat că se vor lua măsuri împotriva directorilor şi profesorilor, dacă în şcolile lor vor surveni astfel de fapte.

