Virusul „WannaCry” paralizează  planeta

Considerată cea mai mare epidemie de ransomware din istorie, seria de atacuri cibernetice care a lovit planeta, exploatând o vulnerabilitatea a „Microsoft Windows”, a făcut până acum peste 200.000 de victime în 150 de țări, începând de vineri. Un nou val de atacuri informatice este așteptat, astăzi, pe toată planeta. Ransomware este o amenințare informatică devastatoare, ce blochează computerele victimelor, care nu mai au acces la date decât atunci când plătesc.

Virusul informatic „WannaCry” a afectat peste 200.000 de sisteme informatice din 150 de țări , a anunțat, ieri, șeful Europol, Rob Wainwright, într-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. „Desfășurăm operațiuni împotriva a aproximativ 200 de atacuri cibernetice pe an, însă până acum nu am mai văzut un astfel de atac”, a precizat șeful Europol, oficiul european de poliție. El a mai spus că, foarte probabil, numărul victimelor va crește, atunci când „oamenii se vor întoarce luni la muncă și își vor deschide calculatorul”. La rândul său, un tânăr cercetător britanic, cunoscut drept „MalwareTech”, care, în mod accidental, a găsit o soluţie pentru oprirea atacului cibernetic, estimează că „un nou atac va fi lansat (...), foarte probabil, chiar luni”. „MalwareTech”, care a dorit să rămână anonim, a povestit pentru BBC cum a descoperit că înregistrarea unui nume de domeniu web folosit de virusul „WannaCry” stopează răspândirea acestuia. „L-am oprit pe acesta, însă un altul va mai fi lansat şi nu va putea fi neutralizat", a avertizat cercetătorul, care a indicat că hackerii ar putea actualiza codul virsului pentru a elimina breşa folosită de el pentru a stopa răspândirea acestuia. Atacul început vineri a afectat, printre altele, spitalele britanice, constructorul de automobile francez Renault, sistemul bancar rus, Ministerul rus de Interne, grupul american FedEx sau universități din Grecia și Italia. Firma de securitate informatică „Symantec” a anunțat că majoritatea sistemelor afectate sunt în Europa, iar atacurile par să fi fost aleatorii. Virusul s-a răspândit prin intermediul reţelelor locale, „fără acţiunea utilizatorilor, exploatând o vulnerabilitate cunoscută a «Microsoft Windows»”, a precizat aceeași sursă. La rândul său, compania de securitate IT „Kaspersky Labs” a transmis că Rusia se află pe primul loc în rândul statelor lovite de virusul „WannaCry”, aici fiind semnalate peste 70% din atacuri, în timp ce România se află pe locul nouă, la mică distanţă de China, fiind a doua cea mai afectată ţară din Uniunea Europeană, după Luxemburg. O altă țară puternic atacată este India, unde sistemul de operare „Windows XP” – pentru care nu se mai oferă suport din 2014- este încă foarte popular.

Ce este de făcut după atac

Atacurile au fost lansate printr-un virus informatic care blochează computerele ce rulează sistemul de operare „Microsoft Windows” şi solicită plăţi pentru deblocare în moneda virtuală „Bitcoin”. Experții în IT recomandă victimelor virusului să nu plătească răscumpărarea și să anunțe autoritățile. Există însă și măsuri de prevenire a „contaminării” computerelor. Specialiștii recomandă efectuarea tuturor actualizărilor oferite de „Microsoft” și, de asemenea, transmit utilizatorilor să nu deschidă fișierele suspecte primite pe mail de la necunoscuți. De altfel, „Microsoft” a anunțat acordarea unor actualizări de securitate tuturor clienților ce folosesc platforme „Windows”.

