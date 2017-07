Avocaţii lui Onţanu susţin că faptele de corupţie s-au prescris; sentinţa se va da vineri

Avocaţii lui Neculai Onţanu au susţinut luni, la Curtea de Apel Bucureşti, că infracţiunea de luare de mită de care este acuzat fostul primar al Sectorului 2 s-a prescris, judecătorii urmând să dea pe 14 iulie o decizie în acest dosar.



Curtea de Apel Bucureşti a repus pe rol dosarul în care Neculai Onţanu este acuzat de luare de mită, luni fiind discutată eventuala schimbare a încadrării juridice.



Procurorul de şedinţă a declarat în sala de judecată că, în cazul lui Neculai Onţanu, trebuie să se aplice legea penală mai favorabilă, care este noul Cod penal.



De cealaltă parte, avocaţii fostului edil au cerut schimbarea încadrării juridice şi eliminarea formei agravante a infracţiunii de luare de mită, arătând că oricum a intervenit prescripţia faptei.



Onţanu a catalogat acuzaţiile procurorilor ca fiind "minciuni" şi a spus că nu mai doreşte să revină în politică.



"A fost o acuzaţie că acum 10 ani aş fi primit un teren, pentru că aş fi facilitat restituirea unor terenuri. Sunt două minciuni, care au fost promovate de atunci. Eu nu am primit niciun metru pătrat de la nimeni. Nu am acceptat nicio promisiune de la nimeni, iar restituirea de terenuri despre care vorbeşte Parchetul nu a fost făcută de Primăria Sector 2, ci de Comisia de la Prefectura Bucureşti. Acesta este adevărul", a spus Onţanu, care nu a vrut să comenteze despre denunţul depus la dosar de Cristian Borcea.



Instanţa urmează să anunţe vineri, 14 iulie, sentinţa în acest dosar.



Neculai Onţanu a fost trimis în judecată în iunie 2016 de DNA sub acuzaţia că, în perioada 2006 - 2007, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (Cristi Borcea, denunţător în cauză), pentru ca în schimb să faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza sectorului 2.



În dosar au mai fost deferiţi justiţiei Toma Şutru, la data faptelor secretar al Consiliului local al Sectorului 2, Loredana Radu şi Aurel Radu.



Onţanu este acuzat că a pretins şi primit, în mod indirect, o suprafaţă de 1.500 mp cu o valoare de piaţă estimată la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Văcărescu din sectorul 2 - o zonă rezidenţială) şi care a fost transferată de Cristian Borcea, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, către două persoane interpuse, indicate de fostul primar. Cele două persoane sunt Loredana Radu şi Aurel Radu.



Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculai Onţanu ar fi fost revândut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obţinut de la Primăria Sectorului 2 o autorizaţie de construcţie pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a şi fost ridicat. AGERPRES