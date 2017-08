Comandantul Bazei de Administrare din Jandarmerie dădea bani cu camătă subordonaţilor săi

Procurorii DIICOT susţin că şeful Bazei de Administrare şi Deservire din cadrul Jandarmeriei Române, Marian Corcodel, dădea bani cu camătă subordonaţilor săi, sumele ajungând şi la zeci de mii de euro, cu dobânzi cuprinse între 10 şi 20%.



Marian Corcodel a fost reţinut de DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi camătă, urmând a fi prezentat vineri judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.



În acelaşi dosar, Octavian Cristescu, fost ofiţer DIPI, este cercetat sub control judiciar.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2011, Marian Corcodel, comandantul Bazei de Administrare şi Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, cu gradul de colonel, folosindu-se de influenţa pe care o exercita asupra unor subordonaţi, uzând în mod nelegal de prerogativele funcţiei sale, a constituit un grup infracţional organizat la care au aderat persoane aflate în subordinea sa directă, şi anume suspecţii P.I.D., B.G.A. şi E.P.I., dar şi alte persoane, ce au calitatea de militari, scopul acestui grup infracţional fiind săvârşirea în mod repetat, printre altele, a unor infracţiuni de camătă, dar şi delapidare.



"Beneficiarii" împrumuturilor cu dobândă, acordate în afara cadrului legal, erau, în general, subordonaţi ai lui Marian Corcodel sau persoane din cercul său relaţional, iar sumele împrumutate erau cuprinse între câteva sute de euro şi câteva mii, uneori chiar şi zeci de mii de euro. Marian Corcodel a perceput dobânzi cuprinse între 10 şi 20% din valoare, iar în cazul în care debitorii ajungeau în imposibilitatea de a achita camăta, aceştia erau executaţi silit.



Ancheta DIICOT a evidenţiat faptul că, de multe ori, dobânzile achitate de debitori erau remise suspecţilor P.I.D., B.G.A. ori altor membri ai grupului infracţional, care predau ulterior sumele de bani lui Marian Corcodel. De altfel, la nivel Bazei de Administrare şi Deservire era răspândită expresia "are cardul la Corcodel" (la propriu) pentru a ilustra o persoană îndatorată financiar, sau "Banca Română de Comerţ Corcodel".



Procurorii mai susţin că Marian Corcodel a dispus unor subordonaţi să-şi însuşească importante cantităţi de combustibil (motorină) de la staţia de carburant a parcului auto al unităţii, combustibil scos ilegal din unitate şi transportat în alte locaţii.



DIICOT mai arată că faptele săvârşite de Marian Corcodel şi gruparea acestuia au fost aduse de mai mulţi lucrători ai Jandarmeriei şi la cunoştinţa lui Octavian Cristescu, comisar şef, angajat al fostului Departament de Informaţii şi Protecţie Internă (în prezent Direcţia Generală de Protecţie Internă a MAI), însă acesta nu a raportat mai departe informaţiile. Mai mult, acesta a sprijinit în mod constant şi conştient activităţile infracţionale derulate de Marian Corcodel, acordându-i protecţia necesară, cât şi consilierea în unele situaţii.



La percheziţiile efectuate joi, procurorii DIICOT au găsit în biroul lui Marian Corcodel şi în alte spaţii de la Baza de Administrare şi Deservire din cadrul IGJR foarte multe contracte de împrumut, atât în formă autentică, cât şi înscrisuri sub semnătură privată, dar şi agende şi notiţe deţinute de membrii grupării, pentru a avea o evidenţă strictă atât a debitorilor, cât şi a sumelor de bani ce au fost remise sau urmau a fi remise cu titlu de dobândă (camătă).



De asemenea, în biroul lui Marian Corcodel au fost găsite sumele de 50.000 lei şi 55.000 euro. www.agerpres.ro