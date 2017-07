Dosarul Diplome de licenţă fără studii: Patru profesori - reţinuţi; alţi patru - sub control judiciar

Şase persoane, printre care se află şi patru profesori, au fost reţinute de procurorii Parchetului General în dosarul "Diplome de licenţă fără studii', în timp ce faţă de alte nouă persoane s-a dispus măsura controlului judiciar.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General, 36 de persoane, angajaţi şi studenţi de la Universităţile "Aurel Vlaicu" şi "Vasile Goldiş" din Arad, precum şi absolvenţi ai aceloraşi universităţi, sunt cercetate penal în acest caz. Faţă de 16 dintre acestea au fost dispuse măsuri preventive.



Astfel, au fost reţinute şase persoane, dintre care patru sunt cadre didactice: Lucian Păiuşan acuzat de luare de mită în formă continuată (17 acte materiale); Viorica Daniela Vincze-Iancsi, acuzată de luare de mită în formă continuată şi trafic de influenţă; Olga Domnica Moldovan, acuzată de luare de mită; Irina Monica Orăşan-Alic, acuzată de complicitate la luare de mită, fals informatic şi folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, trafic de influenţă.



De asemenea au fost reţinuţi doi informaticieni: Viorel Eduard Orăşan-Alic şi Bogdan Alexandru Torcea, acuzaţi de luare de mită, fals informatic, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.



Cei şase inculpaţi vor fi prezentaţi joi la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.



Totodată, Parchetul a pus nouă persoane sub control judiciar pe o perioadă de 90 de zile: Emil Nicolae Urtilă (cadru didactic), Allbertino Radu Jipa (cadru didactic), Laura Corina Nicolescu (cadru didactic), Ramona Gligor (cadru didactic), Taha Abed-El-Kader (intermediar), Dahamshi Ahmed (intermediar), Rinaldi Matteo şi Procopio Marco Antonio (studenţi), Heib Khattab (student).



Procurorii susţin că, pe parcursul anilor universitari 2015 - 2016 şi 2016 - 2017, în schimbul unor sume de bani de până la 400 de euro, cadre didactice din cadrul celor două universităţi nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile de serviciu, respectiv nu au procedat la examinarea corespunzătoare a studenţilor cu ocazia desfăşurării examenelor de an la materiile la care sunt titulari sau chiar la susţinerea examenului de licenţă, la probele practice, permiţându-le studenţilor susţinerea lor în mod formal, cu încălcarea cadrului legal.



Concret, studenţii primeau de la informaticieni, prin SMS, răspunsurile la testele grilă de la examenele de an derulate online.



De asemenea, prin intervenţia informaticienilor în softurile universităţilor, răspunsurile date de studenţi la testele grilă erau modificate în sistem astfel încât în final să obţină note cu care să poată promova examenele. În unele situaţii s-a operat direct modificarea notelor în scopul promovării la disciplinele respective. În ceea ce priveşte lucrările de licenţă, în schimbul unor sume de 500 - 600 de euro, acestea erau achiziţionate de studenţi direct de la profesori, în format electronic, conţinând inclusiv prezentări în format power point.



Anchetatorii spun că unii dintre studenţii străini de la cele două universităţi au urmat cursuri în limba română şi au promovat ulterior toate examenele în limba română, necunoscând această limbă. Dintre studenţii care cunosc limba română, unii au devenit intermediari pentru ceilalţi, ca şi unii absolvenţi ai universităţilor respective.



Peste 100 de percheziţii domiciliare au avut loc miercuri dimineaţa la cadre didactice şi studenţi din cadrul celor două universităţi, fiind ridicate sume de bani ce însumează 350.000 de euro, precum şi înscrisuri şi sisteme informatice. AGERPRES