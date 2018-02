Laura Codruța Kovesi cere raport scris de la DNA Ploiesti

Procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, susţine miercuri, la sediul DNA, o conferinţă de presă, anunţă Biroul de Informare şi Relaţii Publice.

Kovesi a anuntat ca a cerut DNA Ploiesti un raport cu privire la aspectele care au fost sesizate in spatiul public ca fiind presupus ilegale.

Sefa DNA a precizat, totodata, ca in cauzele in sunt anchetati membri ai familiei Cosma, cererile acestora au fost respinse in camera de procedura preliminara.