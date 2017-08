Pensiile magistraților sunt privilegii?

GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

În dezbaterea aprinsă a schimbării pensiilor speciale, punctul nodal îl reprezintă decuplarea lor de la creșterile automate care se aplică la funcțiile și categoriile personalului activ prin legea salarizării unitare. Pensiile magistraților nu sunt vizate de furtuna discuțiilor și nu sunt date ca exemple de ,,pensii nesimțite” din această categorie. Marin Voicu, președintele Asociației foștilor judecători de la ÎCCJ publică în „juridice.ro” o interesantă analiză comparativă a pensiilor magistraților în ansamblul categoriilor care beneficiază de așa-numitele pensii speciale – mai corect, ,,de serviciu”. Fostul magistrat la CEDO și ÎCCJ pleacă de la salariile judecătorilor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care se ridică la aproape 300.000euro/an. Vârsta de pensionare la CJUE, de 65 de ani, aduce o pensie lunară de circa 15.000 de euro. Numărul judecătorilor la această instanță nu este precizat de autor. Sistemul de pensionare a magistraților români are, în forma actuală, 20 de ani și în date generale stabilește ca baza de calcul 80% din ultimul salariu și posibilitatea pensionării după 30 de ani de carieră.

Sunt în plată 3.301 pensii de magistrat, judecători și procurori, pensia medie fiind de 10.394 lei/lună, ceea ce înseamnă echivalentul a 2.310 euro. Pe întregul an, plata acestor pensii se ridică, după calculele noastre, la 91,5 milioane de euro. Personalul auxiliar din Justiție aflat în pensie numără 1.700 de persoane, cu o pensie medie lunară de 3.600 de lei.

Alte categorii care au pensii de serviciu sunt personalul navigant aeronautic (1.453 de persoane, cu 10.825 de lei pensie medie – 2.405 euro/lună, plăţi anuale de 34 de milioane de euro) parlamentarii (610 pensii), diplomații (784 de pensii în plată). Pensiile militare în plată numără 79.000, la care se adaugă 170.000 de pensionari din MAI, SRI, SIE, STS, SPP, ANP.

