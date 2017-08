Procurorii au facut perchezitii la ferma de porci din Teleorman controlata de fiul lui Liviu Dragnea

Procurorii Parchetului General au facut joi dimineata perchezitii la Ferma Salcia SA, o ferma de porci din Teleorman detinuta de Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse judiciare. Procurorii ar fi facut perchezitii si la o alta firma abonata la contracte publice cu Primaria Alexandria (capitala judetului Teleorman), potrivit altor surse. Perchezitiile din Teleorman fac parte dintr-o operatiune de amploare a procurorilor in 8 judete, intr-un dosar de evaziune de 40 milioane de lei.



Joi, Parchetul General a anuntat oficial ca efectueaza 80 de perchezitii in Teleorman, Calarasi, Dambovita si alte cinci judete intr-un dosar de evaziune de 40 mil. lei. Sunt implicate firme de constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcilor. Procurorii sustin ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidentiat in contabilitate cheltuieli nereale, imprejurare ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.



Ferman Salcia SA (fosta Romcip SA) a ajuns in controlul lui Valentin Stefan Dragnea (fiul lui Liviu Dragnea) in 2014, cand acesta a cumparat 90 % din firma. HotNews.ro a scris in exclusivitate despre afacerea cu porci a fiului lui Dragnea. Valentin Dragnea a cumparat afacerea cu 500 de lei de la celebra firma TelDrum. sursa Hot news