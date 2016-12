Revoluționar, turnător, avocat, arestat

Doi avocați condamnați definitiv la 4 ani de pușcărie pentru o inculpare similară cu a lui Mircea Băsescu. O vedetă a Camerei de Comerț, cu o biografie tumultuoasă, scoasă din Barou, este sub arest, tot la Constanța. Sunt doar câteva din cazurile cele mai recente care arată că infractorii pot răspândi microbii corupției spre apărători, contaminându-i. Consecințele sunt catastrofale pentru avocații care devin inculpați după ce au fost subiectul denunțurilor semnate de clienții lor, transformați în martori.

Calangii Sorin și Bodîrlău Mihaela lucrau în echipă. Luau cazuri de penal în care apărau clienți acuzați de viol, tentative de omor și alte fapte grave din repertoriul infracțiunilor cu violență. Lumea interlopă de pe Litoral îi căuta pe cei doi avocați despre care se dusese buhul că au talent la bară și pot „scoate” pedepse mai ușoare. Cum? ,,Umblând” la judecători, așa cum își asigurau onor clientela. Este metoda clasică prin care sunt extorcați inculpați prinși la înghesuială, gata să plătească unor escroci ascunși sub roba de avocat ,,tarifele” pretinse. Calangii Sorin, din Baroul Constanța, i-a ,,umflat” 6.500 de euro unui tată dispus să plătească pentru liberarea fiului judecat pentru tentativă de omor. N-a ieșit sentința dorită, ca atare avocatul, om cinstit, a restituit banii. Infracțiunea de trafic de influență a rămas. După un an, în 2012, împreună cu avocata-pereche, Calangii Sorin ridică ,,potul” la 20.000 de euro pentru o ,,bunăvoință” la Curtea de Apel Constanța. Treaba nu se leagă, cumpărătorul de influență devine martor-denunțător folosit de procurorii DNA. Sentința este definitivă - câte 4 ani pentru fiecare membru al echipei de avocați.

Dorel, recepționerul Securității cu relații în pușcărie

Tudorel Dobre era considerat un mare șmecher până zilele trecute, când a fost reținut de procurorii DNA Constanța. Pendula între București și Litoral ca aranjor prin instanțe și îndulcit traiul nenorocit din pușcării. Pentru serviciile oferite, evident, lua sume considerabile care nu se negociau. A primit cât a cerut - 40.000 de euro de la un infractor aflat sub anchetă, devenit martor în cauză. L-a asigurat pe client că are influență asupra polițiștilor care făceau dosarul, dar va crea în penitenciar condiții mai ușoare pe timpul executării pedepsei. Tudorel Dobre este o figură notabilă și respectată printre dubioșii care colcăie pe malul mării. Are o vilă bengoasă la Mamaia, lângă hotelul GMG, vreo trei SUV-uri la poartă, cu numere cvasioficiale, WTS. Impresiona și cu calitatea de luptător pentru victoria revoluției din decembrie 1989. Mai puțin agreat era trecutul lui din relația cu Securitatea, sub numele conspirativ de Daniel. Organul îl folosea din funcția de recepționer de cazare la Neptun să-i supravegheze pe nemți.(vezi adeverința nr. 839/12.06.2012 a CNSAS). Este și președintele Camerei de Comerț România-Liechtenstein într-o confreerie de acoperiți, și ei arestați prin ianuarie 2016.

APARĂTOR CU TARIF DE 75.000 EURO

Avocatul Cojocaru Cristache a scăpat ușor, cu doar 1 an și 5 luni de închisoare, pentru acuzația DNA de trafic de influență. N-a reușit să-și ,,rezolve” clienții, și ei condamnați în dosar. Nadia Simion, fostă consilieră județeană PPDD la Bacău, și concubinul Crăciun Marius l-au angajat pe Cojocaru să ,,ungă” justiția, ca să-i scoată basma curată (o evaziune de un milion de euro). Nadia, versată probabil la ciubucărie, nu i-a dat avocatului cei 75.000 de euro ceruți, ci a pornit prin târg să caute o cale mai ieftină prin care să-și scoată iubitul din arest. Sunt toți trei în pușcărie.