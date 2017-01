Ţuţuianu despre proteste: Directorul SRI ne-a asigurat că SRI nu s-a implicat şi nu se va implica în asemenea activităţi

Serviciul Român de Informaţii nu s-a implicat şi nu se va implica în protestele de stradă, aceste asigurări fiind date parlamentarilor de şeful serviciului, a declarat miercuri preşedintele Comisiei parlamentare de control a SRI, Adrian Ţuţuianu.



"Am discutat despre cadrul legal incident şi am stabilit că există preocupări ale SRI legat de eventuale grupuri care au atitudini extremiste cu ocazia manifestărilor şi că există o obligaţie legală a serviciului de a comunica către jandarmerie sau Inspectoratul General de Poliţie anumite date şi informaţii pe care le au cu privire la manifestaţii publice organizate cu aprobările legale sau să spunem manifestaţii aşa zis spontane. Am cerut aceste informaţii pornind de la ceea ce s-a afirmat în spaţiul public, domnul director Hellvig ne-a asigurat că serviciul nu s-a implicat şi nu se va implica în asemenea activităţi", a declarat Ţuţuianu la finalul şedinţei comisiei, la care a participat directorul SRI, Eduard Hellvig.

Sursa - AGERPRES