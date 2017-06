Arad: Adolescent de 14 ani, căutat după ce s-a pierdut de grup în timpul unei plimbări cu bicicleta

Un adolescent de 14 ani este căutat de autorităţile din Arad după ce s-a pierdut sâmbătă de grupul în care se afla, în timpul unei plimbări cu bicicleta.



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, la misiune participă mai multe echipaje de salvatori din cadrul inspectoratului, pompieri voluntari, poliţişti, jandarmi, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi cetăţeni.



"Am suplimentat forţele, atât pompieri cât şi poliţia. Am mai adus un echipaj de căutare cu barcă pentru că aici este şi râul Mureş. Executăm căutări cu elicopterul SMURD pe perioada zilei şi am mărit aria de căutare deoarece copilul a dispărut între 10.30 - 11.00 şi părinţii au apelat la 112 la 14.03, aproape după patru ore după dispariţie. El fiind pe bicicletă şi-a putut mării aria. Suntem la limita cu judeţul Timiş, este o zonă împădurită şi nu avem vizibilitate mai mult de o sută de metri în câmp deschis", a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al ISU Arad, George Pleşca.



El a adăugat că au mai fost cooptate şi cinci servicii voluntare din toate comunele, în momentul de faţă fiind 150 de oameni care participă la căutare.



"Am adus de la inspectorat un punct de comandă mobil şi tot ce înseamnă căutări pe timp de noapte: corturi pentru schimb de noapte, generatoare pentru iluminat zona", a mai spus reprezentantul ISU Arad.

