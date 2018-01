Caz cutremurător la Buzău! O fetiță își vinde desenele pentru a-și cumpăra o pereche de ghete

Are doar 13 ani, însă lipsurile zilnice şi foamea nu îi sunt străine! Adina, o copilă din Buzău, trăieşte de pe o zi pe alta, alături de mama şi cei trei fraţi ai ei. Nu avea nici ghete cu care să meargă la şcoală, aşa că fata şi-a vândut desenele.Într-o cameră mică şi rece, Adina îşi creionează emoţiile pe o coală albă de hârtie. Desenul este singurul ei refugiu.

"Desenul exprimă tristeţe! Pentru că tata a plecat şi mami plânge mereu. Şi eram şi eu tristă", spune copila.

Are doar 13 ani, însă are griji de om mare. Şi o copilărie umbrită de lipsuri. Pentru că nu mai avea cu ce să se încalţe pentru a merge la şcoală, a ales să-şi vândă desenele. "Aveam multe desene şi stăteau acolo degeaba! Am spus că vreau să le vând pentru că colega mea mi-a dat nişte ghete şi sunt cam rupte. O femeia mi-a dat pe zece desene o pereche de ghete şi unui bărbat i-am dat 3 desene şi mi-a dat un milion şi jumate", povesteşte Adina.

Adina trăieşte de pe o zi pe alta, alături de mama ei şi de cei trei fraţi. De multe ori adorm flămânzi.

De când tatăl i-a părăsit, Antonio, băiatul cel mare, e stâlpul casei. Învaţă la un liceu din Buzău şi merge 20 de kilometri cu autobuzul. Îi este greu, dar se sacrifică pentru visul său."Când am bani, îi dau şi lui să mănânce la cantină acolo, când n-am, stă nemâncat de dimineaţă şi până la 4 seara, când ajunge acasă", spune Carmen Ion, mama copiilor.

Deşi e cel mai mic, Alin ştie cât de greu îi este mamei să îi crească. În ciuda greutăţilor, copiii nu au uitat să ... zâmbească.

"Când fac poze, zâmbesc uite-aşa", spune Alin.Observator.tv