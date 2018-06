Cei mai buni arhitecţi din lume, provocaţi să remodeleze centrul municipiului Târgu Mureş

Cei mai buni arhitecţi din lume sunt provocaţi de Primăria Târgu Mureş la un concurs internaţional unic în istoria oraşului "My City - concurs de soluţii: urbanism, arhitectură, peisagistică", astfel încât centrul municipiului să devină unul dintre cele mai frumoase oraşe europene.



"Scopul concursului este obţinerea de soluţii şi idei pentru valorificarea zonei centrale a oraşului - Piaţa Victoriei, Piaţa Trandafirilor, Piaţa Petőfi Sándor, Piaţa Bernády György şi Bulevardul Cetăţii - prin punerea în valoarea a monumentelor şi ansamblurilor arhitectural-urbanistice din zonă, care să ducă la creşterea atractivităţii zonei pentru turism, ameliorare peisagistică, creşterea calităţii spaţiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă, reorganizarea circulaţiei rutiere, reducerea poluării în zonă, creşterea nivelului de trai pentru locuitorii din zonă, crearea de facilităţi pentru deplasarea persoanelor cu dizabilităţi. Pentru a aşeza centrul Târgu Mureşului pe harta celor mai frumoase oraşe europene, Primăria îi provoacă cei mai buni arhitecţi din ţară şi din străinătate la acest concurs, unic în istoria oraşului. Concursul se numeşte 'My City - concurs de soluţii: urbanism, arhitectură, peisagistică' şi doreşte să găsească soluţii inclusiv pentru rezolvarea accesului auto şi pietonal în parcajul subteran din Piaţa Trandafirilor, iluminatul ambiental etc", a declarat, pentru AGERPRES, Cosmin Blaga, de la Compartimentul de Relaţii Interne şi Internaţionale a Primăriei Târgu Mureş.



Reprezentantul Primăriei Târgu Mureş a spus că acest concurs încurajează creativitatea, între criteriile de evaluare ale proiectelor regăsindu-se originalitatea şi calitatea peisagistică/arhitecturală/artistică a propunerilor, viabilitatea, raţionalitatea şi sustenabilitatea propunerilor şi atingerea obiectivelor propuse prin temă.



"Concursul de soluţii este deschis la nivel naţional şi internaţional, iar municipalitatea va acorda premii pentru cele mai interesante proiecte. Juriul are libertatea de a lua în considerare şi alte criterii de selecţie în afară de cele menţionate, şi, de asemenea, poate renunţa la unul sau mai multe din criteriile enunţate mai sus, dacă va considera că propunerile au alte calităţi relevante pentru tema dată. Juriul va fi format din specialişti din cadrul organizaţiilor profesionale din domeniile arhitecturii, urbanismului, artelor plastice şi mobilităţii urbane, reprezentanţi ai autorităţii locale şi centrale", a precizat Cosmin Blaga. AGERPRES