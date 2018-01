Circulaţia rutieră pe DN22A, între Cataloi şi Hârşova, a fost închisă din cauza viscolului

Circulaţia rutieră pe DN 22A între Cataloi şi Hârşova a fost închisă joi dimineaţa, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



"Azi, 18 ianuarie 2018, se închide circulaţia rutieră pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22A între Cataloi şi Hârşova, km 0+000 - km 85+920, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero. Precizăm că începând cu ora 09:00 a fost închis circulaţiei rutiere un prim sector din DN 22A, respectiv, sectorul Hârşova - Ciucurova", se spune în comunicat.



Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două avertizări Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabile până joi seară în 20 de judeţe din Moldova, Transilvania şi Oltenia, şi a prelungit Codul galben de precipitaţii însemnate cantitativ şi intensificări ale vântului pentru 18 judeţe.



Judeţele vizate de avertizările Cod portocaliu sunt: Iaşi, Vaslui, Galaţi, Vaslui, Iaşi, Vrancea, Bacău, Neamţ, Tulcea, Buzău, Covasna, Braşov, Prahova, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Alba, Hunedoara, Gorj şi Caraş-Severin.



În acelaşi timp, pe lista judeţelor aflate sub Cod galben se află: Constanţa, Brăila, Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Bistriţa Năsăud, Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu, Alba, Cluj, Hunedoara, Argeş, Vâlcea, Gorj şi Caraş-Severin.AGERPRES