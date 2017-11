Coadă enormă la trecerea Dunării cu bacul la Galați

Zeci de maşini stau la coadă pentru a traversa Dunărea cu bacul de pe malul gălăţean pe cel tulcean, după ce unul dintre cele două bacuri mari a intrat în revizie şi va reveni pe traseu abia peste două săptămâni.



Potrivit reprezentanţilor Navrom Bac, traversarea Dunării între municipiul Galaţi şi localitatea tulceană I.C. Brătianu se face cu un singur bac de mare capacitate, de 300 de tone, care poate prelua şi maşinile de mare tonaj şi cu unul de capacitate mică, de 25 tone, ce poate transporta doar maşinile mici.



"Se circulă în condiţiile în care au rămas doar două bacuri care fac non-stop. Celălalt bac mare are o programare de revizie pentru a se verifica linia axială, motoarele, corpul navei şi este plecat la această verificare. Suntem mai aglomeraţi pentru că am rămas în două bacuri, dar fac non-stop", a declarat căpitanul Punctului Trecere Bac, Marian Pandele.



Şoferii sunt nemulţumiţi de faptul că trebuie să îşi aştepte rândul peste o oră, în condiţiile în care în mod normal aşteptarea se reducea la o jumătate de oră.



"Este aglomerat, dar nu avem alternativă. Ce putem să mai facem? Suntem clienţi captivi ai Navrom Bac, nu avem ce face", a spus un şofer.



"Eu aştept de vreo 20 de minute, dar mai am de stat circa o oră", a afirmat un alt şofer.



Reluarea traversării Dunării după programul normal, din jumătate în jumătate de oră, se va face peste două săptămâni. AGERPRES